「花系列」趙學煌告別式時間曝光 家屬悲痛遵從遺願辦樹葬

趙學煌辭世。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員趙學煌在北京因車禍造成下半身癱瘓，坐輪椅坐了26年，10日因病過世，享壽70歲。今家屬決定將在1月25日在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」上午11點30分舉行追思會，隨即發引火化，下午前往富德詠愛園舉行樹葬。

趙學煌過去曾演出瓊瑤劇《鬼丈夫》、「花系列」作品走紅，2000年在北京出車禍，造成下半身癱瘓，2005年在導演梁修身執導的《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親，入圍金鐘戲王。

他坐了26年輪椅，卻展現樂觀的強大意志，始終沒有向命運低頭，在人前從不抱怨。因此家屬表示按他生前意願採用環保的樹葬處理後事，悲痛緣生緣滅、曲終幕落，人生舞台謝幕，無論由何因緣而認識，誠摯敬邀親友參與追思告別式。

