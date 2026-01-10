《花系列》趙學煌病逝 享壽69歲！昔遇一場車禍癱瘓26年

飾演花系列男主角的演員趙學煌，驚傳10日凌晨病逝，享壽69歲。右為太太蔡秋蓉。（圖／羅永銘攝）

憑藉連續劇《摘星夢》出道的資深演員趙學煌，被證實已於10日凌晨逝世，享壽69歲。早年因花系列男主角走紅的他，卻在2000年一場車禍中造成下半身癱瘓，重創演藝生涯，如今卻傳出噩耗，令外界感到錯愕又不捨。

據了解，趙學煌在去年罹患肺炎，後續併發腦炎送入加護病房，已於10日凌晨不幸病逝。對此《中國時報》致電求證，截至發稿前尚無人接聽，確切死因與後事安排仍有待家屬正式聲明。另外，好友梁修身稍早受訪時也證實消息，看到趙學煌太太的訊息那刻，過往回憶湧上心頭，身體不斷顫抖，「我這2、3年身體狀況不能開車，沒有機會去看他，以前每年都見面，沒想到聽到噩耗，我很難過。」

回顧趙學煌的一生。出生於澎湖的趙學煌，來到台北參加中視基本歌星甄選，成功在 3700 名競爭者中脫穎而出。1980 年，憑藉經典連續劇《摘星夢》正式出道，飾演甄秀珍的哥哥，形象深植人心。從此打開趙學煌的知名度，戲劇邀約不斷。

趙學煌(右)入圍2005年金鐘獎戲劇類連續劇男主角獎。(中時資料照)

最讓人津津樂道的，就是趙學煌主演的花系列《茉莉花開》、《又見天堂》、《再生花》、《野菊》、《琉璃花》、《紫櫻花》等劇，廣受觀眾歡迎；怎料好景不常，趙學煌在 2000 年 5 月飛往北京洽談新戲，卻在回程途中不幸遭遇車禍，造成胸部以下嚴重癱瘓，從此陷入低潮。

當時的趙學煌，因脊神經病變嚴重，視覺和嗅覺大大受到影響，生活重擔全部落在太太蔡秋蓉身上。所幸蔡秋蓉不離不棄，始終陪伴在趙學煌身邊鼓勵著，也讓他重新回到演藝圈。

2005年，重新復出的趙學煌，憑藉《再見，忠貞二村》入圍第40屆金鐘獎戲劇類男主角獎，當時他曾感性說道，「沒有她，真不知我會變成甚麼樣子。」認為自己非常幸運，娶到一個很好的老婆。夫妻倆相互扶持數十年的愛情故事，也成為演藝圈的佳話，令人十分動容。

