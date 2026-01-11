《花系列》趙學煌離世藝界哀慟！王淑娟淚憶「哥哥」生前舉動

知名男星趙學煌辭世享壽69歲，消息一出震撼演藝圈，曾跟他在《又見天堂鳥》中飾演兄妹的資深女星王淑娟，想到每次去探望「哥哥」時，他總是迅速揮手喊著：「麻啊！」讓她如今回想起來，覺得相當難過跟不捨。

王淑娟（左起）曾跟趙學煌在《又見天堂鳥》中演兄妹。 （圖／翻攝中視畫面）

曾在1990年花系列《又見天堂鳥》中與趙學煌合作的王淑娟，回想起過去探望他的情景，仍歷歷在目，表示每次去醫院探望的時候，趙學煌總會揮動雙手，嘴裡反覆喊著：「麻啊！」那個畫面讓她印象深刻，至今難以忘懷。

王淑娟透露，之前在《花系列》跟趙學煌演兄妹時，「我就一直把他當哥一樣相處」，這份戲裡戲外的兄妹情誼，多年來從未改變，她也憶起早年在中視拍戲時，劇組成員的感情就像真的家人ㄧ般緊密。

提及趙學煌的妻子，王淑娟更是充滿敬意。她表示，趙大嫂在意外發生後始終不離不棄，26年來幾乎寸步不離地守在病床旁照顧，「真的讓人佩服又尊敬」。王淑娟感嘆，趙大嫂一人撐起整個家庭，過程中承受的辛苦難以想像，但她從不抱怨，只要看到趙學煌開心，她就笑得比誰都燦爛。

王淑娟也不捨地說，如今趙學煌終於卸下病痛的折磨，「趙哥不痛不麻了！」這26年的酸甜苦辣，外人難以想像，「又豈是幾句話能道盡老天給趙哥的折磨和大嫂的堅強」。

