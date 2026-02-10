花縣優良市集暨樂活名攤 頒獎

花蓮縣政府十日在吉安國小活動中心舉行花蓮縣優良市集暨樂活名攤頒獎典禮，表揚花蓮縣榮獲經濟部優良市集五星金賞的東大門夜市與二星優良市集的中山市場、復興市場。由縣長徐榛蔚頒發獎狀給獲得樂活名攤認證的攤商們（見圖），包含來自東大門夜市、重慶市場、中華市場、復興市場及中山市場的攤商，各個都是摘星的菁英。

東大門夜市在2025年經濟部優良市集評鑑中，以強勁實力，奪下當年度全國唯一晉升五星金賞，最高等級的優良市集，持續高居東部第一，更是唯一獲得最高榮譽肯定的夜市，且在樂活名攤評鑑中總計取得高達819顆星；而花蓮市中山市場、復興市場在這次優良市集評鑑中，取得二星優良市集的肯定，並將持續努力往更高星等邁進；花蓮市4處公有零售市場，樂活名攤也拿下95顆星，全花蓮總計取得了914顆星！

縣長徐榛蔚表示，東大門是國際觀光夜市，更是花蓮觀光的重要品牌與門面，自112年優良市集獲得五星，113年除了維持五星優良市集的品質，還贏得夜市王名號，去年更成為全國唯一五星金賞的夜市，展現了攤商們的積極與熱情，還有花蓮人的拚勁，當然也包含管委會與縣府團隊的努力，這樣的殊榮是屬於每一位攤商、自治會幹部、機關承辦人和主管共同努力的結果！另外我們的菜市場攤商也非常優秀，凌晨就要起床備貨，早早到市場工作，辛苦之餘仍然用心提升自己的攤位品質，打破傳統的既定印象，我們市場也有好多攤商打造出自己的美學風格，取得了樂活名攤星級的認證，中山市場和復興市場這次也拿到二星肯定，大家共同為花蓮拿到914顆星的好成績。就像去年英國時尚生活雜誌《Tatler》公布的亞洲8大最被低估的美食城市中，花蓮餐飲及夜市小吃就榮登榜單，我們的努力會被看見，但我們必須要繼續精進成長，提升消費者在市場夜市的消費體驗，讓花蓮成為友善城市，更是旅遊的首選。

本次花蓮縣五星名攤有7攤，分別是「福町本舖檸檬汁」、「王家水餃行」、「甜一口精緻糖業」、「東麥局」、「小賴好茶」、「原香嘟論竹筒飯」、「馬告炒麵刈包」，四星名攤更有20攤，包含「小酒窩」、「泰哥泰式奶茶」、「蛤蜊波特熱炒燒烤」、「妙不可言果汁」、「宗哥爆漿雞肉卷＆東大門韓式炸雞」、「後山手工冰淇淋」、「淺草堂粉圓專賣店」、「飯飯雞翅」、「蔣家花蓮創意官財板」、「原民豐手作」、「阿暴手打檸檬茶」、「苡娜廚房 無刺白帶魚卷」、「OPEN THE SKY 飾品藝廊」、「真?雞肉鋪子」、「希彤果菜行」、「王魚魚行」、「肚肚扁巴西餡餅 Tudo Bem Pastel」、「億大雪花冰」、「法式官財板」、「角龍漁行」，三星名攤則更高達164攤，二星125攤、一星57攤。

觀光處長余明勳表示，經濟部的「優良市集暨樂活名攤」評核已執行多年，但考核標準一年比一年困難，非常競爭，高星等的評鑑也是中央聘請的委員親自評分，東大門夜市能夠獲得五星金賞最高等級的榮譽，真的很不簡單！這不僅是對花蓮夜市文化的肯定，展現了縣政府、管委會與攤商間公私協力合作的成果，包含管委會積極帶領攤商參加各縣市市集、縣府帶領攤商舉辦外縣市感恩公益市集，共同將東大門的品牌推銷出去。也歡迎鄉親朋友來夜市給予肯定及支持，東大門將朝向永續方向前進，從餐具到節能減碳，都將朝永續花蓮的方向經營；從消費到服務，都朝向顧客友善努力。

縣政府將持續透過環境改善、攤商培訓及行銷推廣等多元措施推動市場夜市發展，讓花蓮的觀光與經濟更上一層樓，誠摯邀請全國旅客親自來到東大門夜市及最在地的菜市仔，品味美食、感受熱情，一同見證市集魅力、深度探索地方之美！