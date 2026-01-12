花縣加碼勞工職災慰助金

花蓮縣政府二度修訂「花蓮縣政府勞工職業災害慰助金發給作業規定」，希望協助職災勞工家庭身心安頓重返職場。(花蓮縣政府提供)

花蓮縣政府十二日表示，為體恤職災勞工及家屬常因職業傷害而陷入生活困境，配合勞動部修訂慰問金上限，二度修訂「花蓮縣政府勞工職業災害慰助金發給作業規定」。

縣府指出，自一一五年起調整職災勞工慰助金標準，除提高慰助金額外，並放寬住院天數，讓短期住院者得以納入補助請領，期許協助職災勞工家庭得以身心安頓及重返職場。

縣府社會處表示，職業災害不僅造成勞工身心上的傷害，也可能造成經濟、生活照顧及社會適應等方面的衝擊，導致家庭陷入困境，為落實照顧職災勞工及其家庭。

新修訂慰助金發給作業規定，提高受災勞工職業災害慰助金額度，由原先住院七日（含）以上發給五千元，放寬為住院四日（含）以上，未滿七日發給五千元、住院七日（含）以上發給八千元。

經職業傷病專科醫師診斷，其身體障害影響工作能力達三個月以上者，或經其他專科醫師診斷後，實際休養三個月以上者，發給二萬元；因職業災害而亡故者，慰助金額則由原先三萬元提高為五萬元。

社會處表示，凡設籍於花蓮縣且年滿十五歲之勞工，因執行勤務發生職業災害致傷殘、疾病或死亡者，於事故認定之日起三個月內，本人或其遺屬得向縣府社會處提出申請。

花蓮縣政府強調，為方便職災勞工申請與諮詢，社會處設有協助職災勞工重返職場暨個案服務窗口，提供職災勞工權益法令諮詢、醫療及司法資源轉介等支持及預防性服務。如有相關職業災害服務需求，可以撥打縣府社會處專線提供專業諮詢服務。