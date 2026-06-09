花縣大陸各省市同鄉會總會送愛心 榮家粽香慶端午

端午佳節前夕，為讓長者們感受節慶的溫馨與祝福，在花蓮縣大陸各省市同鄉會總會理事長黃達祥號召下，集結湖南同鄉會理事長歐陽中與總幹事余家麟、山東同鄉會理事長郭敦輝、浙江同鄉會理事長馮志緯、總會財務長田倚柱、總會秘書長王土城、總會副秘書長潘進富一起到花蓮榮家捐贈平安粽，濃厚的粽香傳遞的不僅是節慶祝福，更增添一份傳承的溫馨，深切地對來自大陸各省榮民長輩表達關懷（見圖）。

黃達祥理事長表示，捐贈愛心粽不只是一個活動，也是大陸各省同鄉會對榮民長輩的一份思念與心意。尤其，同鄉會許多成員本身就是榮民，抑或是榮民子弟，知道榮民對保衛國家的付出與辛勞，更對輔導會成立榮家照顧榮民的使命特別感謝。希望透過這份小小的粽子，讓大大的溫暖送給長輩，讓長者們感受到社會的愛與關懷。

花蓮榮家主任游文勇表示，非常感謝黃達祥理事長持續對榮家的關心與協助，除了年初開辦的夜市活動，也經常廣結各界資源帶入榮家，關懷長輩，榮家一通電話，黃理事長都義不容辭盡最大的力量來提供協助，實踐社區共好的理念。今次趁著端午前夕，號召大陸各省同鄉會到榮家做愛心，帶來充滿溫馨的祝福，也讓現場長輩深受感動。花蓮榮家長期接受各界的關懷與捐助，不僅提升長輩生活品質，更讓長輩感受到社會滿滿的溫暖與陪伴。未來也將持續結合社會資源，共同營造安心、舒適且有尊嚴的頤養環境，讓每位長輩都能安享幸福晚年。