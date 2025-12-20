花縣婦女體適能運動大會 登場

花蓮縣社會處主辦、花蓮縣婦女會承辦的「運動健康·快樂人生」婦女會體適能運動大會，二十日上午在小巨蛋熱鬧登場。各鄉鎮市婦女會姐妹一早活力飽滿參與盛會，展現女性健康自信、熱忱的運動力。縣長徐榛蔚偕立委傅萁出席活動，為婦女姐妹們加油打氣！

花蓮縣政府長期積極推動「健康花蓮」政策，透過全民運動及社區健康促進活動，持續打造健康幸福城市。本次活動結合政府與民間力量，展現縣府落實健康城市理念與推動性別平權的決心，期盼藉由活動鼓勵更多婦女朋友投入運動行列，在強健體能的同時，也促進家庭關係與社區情感的連結，讓健康與幸福在花蓮各地處處開花。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，婦女姊妹們是家庭裡溫暖幸福的泉源，更是社區、部落、各鄉鎮發展裡，支撐社會安定的重要力量，她感謝婦女姊妹們在花蓮遭遇天災或需要協助時，發揮溫暖的力量，付出關懷、給予協助，以實際行動守護花蓮的幸福。她也鼓勵婦女姐妹們能夠在家庭以外的領域學習發展，除了能讓身心更加健康外，也能提升自信心，期盼運動會讓所有婦女姐妹都能將自己身心調整到最健康，而自身的健康也深深影響著家庭，讓家庭和樂、社會安定。

徐縣長進一步表示，花蓮是健康樂活的運動城市，為推廣運動生活化，從歷任縣長王慶豐、謝深山、傅?萁到她任內的努力下，縣府持續完善運動休閒園區、美崙溪畔的寵物公園、國福體育園區、周邊多項運動場地及設施，縣府也串聯七腳川溪與美崙溪的休憩空間，持續打造花蓮為大健康城市。隨著各項設施與復建工程陸續完工，全新的成人體健設施、親子共融的活動空間及全新安全的親海步道，太平洋公園新建成人體健區及周邊步道橋梁完工啟用，二十一日下午歡迎鄉親蒞臨啟用典禮，一同見證太平洋公園的嶄新面貌。