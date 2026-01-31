花縣寄養家庭授證 縣長感謝寄養爸媽溫暖守護

寄養是一段用愛陪伴孩子走過風雨的旅程，也是一場家庭與生命彼此成就的美好相遇。三十一日花蓮家扶中心在吉安國小舉辦「一一五年花蓮縣寄養家庭授證暨新春餐會」，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁到場致意。現場同時也舉行了親子運動會，並以「寄得與你的每一天」為主題展出寄養生活攝影展，邀請寄養家庭、寄養兒少與相關單位齊聚一堂，在影像與笑聲中回顧彼此相伴的溫馨時光。

本次活動共有五十戶寄養家庭接受縣政府授證，由縣長徐榛蔚及社會處處長陳加富親自頒發聘書（見圖），感謝寄養爸媽長年以無私的愛與耐心，為遭逢家庭變故的孩子撐起一個安全的家。另外儀式中也特別表揚一戶屆齡退休的寄養家庭，感謝他們多年來陪伴多名寄養兒少成長，用一雙雙溫暖的手，接住孩子最脆弱的時刻。徐縣長表示，寄養家庭不僅提供生活照顧，更給予孩子情感支持與安全感，讓他們在困境中仍能感受到被珍惜、被接住的溫暖，縣府將持續與家扶中心攜手，做寄養家庭最堅實的後盾。

廣告 廣告

家扶基金會周大堯執行長到場參與親子運動會，替每一戶參加競賽的寄養家庭給予支持與鼓勵，現場渲染著歡樂溫馨的氣氛。活動中透過「寄得與你的每一天」攝影展，一張張照片記錄著日常生活中的微笑、擁抱與成長點滴，讓人看見寄養不只是照顧，更是一段深刻而珍貴的生命連結。授證儀式後，寄養家庭與孩子們一同餐敘，圍坐分享美食與近況，彼此交流照顧經驗與心路歷程，笑聲與關懷在會場中流動，展現寄養家庭彼此支持、互相打氣的溫暖網絡。

縣長徐榛蔚關心寄養家庭的照顧負荷與生活支持，說明花蓮縣政府每年投入至少新臺幣二,000萬元經費推動寄養服務，提供寄養生活補助，兒童每月二七九二七元、少年每月三一0三0元；一一五年度起，照顧特殊需求或身心障礙兒少者，每月另增加三,一0三至九,三0九元不等，照顧未滿二歲幼兒另加發六,二0二元，並提供健康檢查、喘息服務、到宅親職指導等多項支持措施，協助寄養家庭安心照顧孩子。

目前縣內五十五歲以上的寄養照顧者已超過55%，寄養家庭面臨年齡老化的現象，許多在職寄養家庭逐年退休，新加入的家庭數量尚無法補足流失的人數，寄養服務的接力亟需更多新血加入。誠摯邀請年滿二十五歲、具備穩定收入與安全居住環境，並願意以愛與耐心陪伴孩子的家庭，加入寄養行列，一起為需要幫助的兒少築起溫暖的避風港。

花蓮家扶中心將於一一五年三月十四日下午二時至四時，在花蓮家扶中心三樓共學空間舉辦寄養家庭招募說明會，歡迎有意了解寄養服務的民眾踴躍參加，打開家門，讓愛住進來，成為孩子生命中重要的守護者。