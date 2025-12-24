花縣府傾聽民意 加速重建光復

行政院在光復國小召開「行政院馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」，花蓮縣政府秘書長饒忠出席說明會，說明會由政務委員陳金德主持，邀集相關部會到場，與地方民眾面對面說明災後復原進度、補助措施與後續規劃（見圖），並有立委、地方議員、公所代表等出席。

花蓮縣政府強調，重建工作龐大複雜，仰賴各級政府攜手合作，透過傾聽地方第一線心聲，回應災區實際需求，加速推動重建工作。說明會包括政務委員陳金德、行政院顧問李孟諺、工程會副主委李怡德、東辦執行長洪宗楷、原民會副主任委員谷縱‧喀勒芳安等各部會代表；立委傅�萁、鄭天財等；議長張峻、議員蔡依靜等以及各公所代表與會。

說明會上，數十位民眾踴躍登記發言，反映出災民實際需要多元，包含農田淹沒與農機補助、商家復業及民宅修繕補助提高、車輛與機具補助、水利工程與堰塞湖風險去化、中繼安置與補助資格放寬延長等面向。

秘書長饒忠傾聽民眾需要，並即時回應有關縣政府部分議題，針對民眾反映部分土地仍有部分災害淤泥廢土，現場立即承諾會勘處理。而有關民眾提出縣道一九三拓寬建議，饒秘書長表示目前縣政府有相關規劃，將待規劃進程進一步對外說明。

針對許多農地淹沒，農業部說明，以淹沒高度為標準，分做五十公分以下，及五十公分以上，五十公分以下部分規劃以有機質肥料進行補償；五十公分以上，待規劃提出價購方案細節。水利署也回應，為降低水患風險，規劃超級堤防工程，規劃內影響民眾用地部分，將依法辦理價購，並針對民眾疑問進一步說明各區水利工程細節。

在中繼安置議題上，由中央說明進度，目前包含既有宿舍及新建戶數，正辦理驗收，預計明年一月入住，並強調中繼安置以短期過渡為原則，故規劃二年為限。另外，針對反映商家復業補助不足部分，政委陳金德現場請經濟部後續進行評估。其餘補助資格認定議題，陳政委承諾個案將再協助釐清；並於現場承諾有關吉利潭民眾，因搶災搶險致災的情形，將比照相關颱風補償機制辦理。

陳政委表示，中央已在光復火車站旁設置工作站，提供即時諮詢與受理服務，並要求各部會持續駐點協助，歡迎民眾到場諮詢或提供意見。他強調，堰塞湖壩體處理、林道與便道工程將加速推進，讓鄉親安心生活、重建家園；土地取得與徵收價格將從優辦理，並持續滾動檢討補助與工程措施。

立委傅�萁指出，由於地方政府無法直接補助個人財產，所以透過「特別條例」突破以往制式框架，授權中央行政院協助個人災損，感謝跨黨派支持災民重建家園，將追蹤行政院辦理情形，並指出仍有十五億預備金及特別條例授權三十億仍未利用，強調可用於民眾需求。

立委鄭天財則呼籲延長受災戶申請期程，並優先處理堰塞湖壩體挖降，徹底去除風險，讓居民能安心重建。議長張峻也呼應，建議中央研議將「特別條例」授權尚未編列的三十億，優先用於民眾財損補助不足部分；議員蔡依靜則指出，地方安全與經費需求仍高，盼中央與地方持續溝通。

花蓮縣政府表示，感謝中央各部會到地方設立工作站、辦說明會，直接回應民眾關切，縣府也將持續扮演溝通平台角色，配合中央各項重建工作，加速推動光復及周邊災區的復原與重建。