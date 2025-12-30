花縣府元旦健走暨升旗 迎接健康新年

花蓮縣政府為迎接嶄新的一年，將於一一五年一月一日上午七時三十分，在 花蓮太平洋公園 舉辦「萬馬奔騰迎好年 健走together、健康forever」元旦健走暨升旗活動（見圖），邀請鄉親朋友以健走方式迎接新年，為健康與幸福揭開序幕。

花蓮縣政府表示，活動規劃內容豐富多元，健走路線沿途設置三個主題補給站，提供貝果、當季水果（橘子、香蕉）及各式飲品，讓參與民眾在運動過程中適時補充體力。凡完成健走者，除可獲得 精美環保提袋完走禮一份，還可參加 多達一五○項的摸彩活動，其中頭獎為深受民眾喜愛的任天堂 Switch 遊戲主機，獎項內容較往年更加豐富。

活動當天會場規劃多項精彩表演節目，邀請屢獲國際肯定的宜昌國中管樂隊擔任暖場演出，以磅礡悠揚的樂音揭開活動序幕；並安排熱血青春的街舞表演及充滿文化能量的原住民舞蹈，讓民眾在歡樂與活力中迎接新年第一天。此外，花蓮縣警察局霹靂小組維安人員將特別帶來一場結合專業、速度與力量的警技表演，充分展現平日嚴格訓練成果及守護社會治安的堅實戰力。活動現場亦結合租稅、公共建設及預防犯罪等宣導內容，透過寓教於樂的方式，提升民眾安全意識與生活知能。

在交通與停車規劃方面，花蓮縣警察局已於 太平洋公園園區內及周邊道路 規劃充足停車空間，包括公園內停車區，以及和平、南濱路口往西至重慶街口、往南至長安街口、往北至明義街口等路段，合計可容納約三○○輛汽車及三○○輛機車。如停車空間仍不足，將引導民眾前往東大門夜市旁六期重劃區 停放，確保活動進行順暢、安全。

花蓮縣政府誠摯邀請鄉親朋友攜家帶眷踴躍參與，以健康的腳步迎接新的一年，為二○二六年開啟滿滿的好運、好心情與好健康。