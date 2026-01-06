花縣府公益彩券盈餘運用考核獲「特優」 中央核撥獎勵金

衛生福利部一一四年針對各縣市政府公益彩券盈餘經費運用情形進行年度考核評比，花蓮縣政府榮獲「特優」佳績，並獲得衛福部核撥新臺幣6,000萬元獎勵金。相關獎勵經費將全數納入花蓮縣公益彩券盈餘基金挹注於縣內各項社會福利服務，持續提升在地弱勢族群照顧量能。

花蓮縣政府社會處長陳加富說明，衛福部每年依各縣市公益彩券盈餘管理與實際運用成效進行考核，並依成績分為五個級距，九十五分以上即列為「特優」。花蓮縣此次考核成績表現優異，獲評為特優等級，展現縣府長期深耕社會福利政策及落實公彩資源有效運用的成果。

陳處長進一步表示，近年花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，涵蓋老人照顧、身心障礙者支持、兒少與家庭服務扶助及遊民關懷服務等面向，包括低（中低）收入戶脫貧支持計畫、多元照顧者支持服務、公共托育資源建置、兒少保護及家庭支持服務，以及社區關懷據點等，建構多元且具連續性的社會安全網。

近年來，縣府持續擴充托育資源與親職支持服務，目前花蓮全縣已設置四處公共托育機構，收托六十八名幼兒（見圖），並有約三四○名居家式托育人員（保母），有效減輕家長育兒負擔。此外，縣府亦積極布建托育資源中心，提供親子共玩空間、育兒與親職講座、親子活動、幼兒照顧諮詢及社區宣導等服務，全年服務人次持續成長，深獲民眾肯定。

花蓮縣政府強調，未來將持續秉持「專款專用」原則，妥善運用公益彩券盈餘及獎勵經費，精進各項社會福利措施，打造更完善的照顧體系，讓資源發揮最大效益。