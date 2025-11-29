花縣府向海致敬淨岸尋真淨灘

花蓮縣政府昨（二十九）日上午於七星潭賞星廣場盛大舉辦「向海致敬淨岸尋真」環保淨灘，花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁與花蓮縣政府各局處同仁、環保志工隊以及多位縣議員、地方首長與代表等人一齊淨灘。

同時邀請花蓮縣海岸各權管單位辦理海岸清理成果發布，活動搭配海灘尋寶送出花蓮韓國機票等多項好禮及辦理摸彩活動。配合無塑市集響應環保，將減廢回收推動至生活，讓淨灘活動變有趣。期能透過環境教育與行動落實社會責任，共同守護花蓮美好的海洋瑰寶。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝所有為海岸線付出心力的志工，花蓮縣連續於一一二年、一一三年榮獲環境部「向海致敬-海岸清潔維護計畫」執行成效考評結果特優，要特別感謝海岸各權管單位共同努力維護花蓮海洋環境。

花蓮縣政府表示，為了確保永續消費，縣府多年來持續推動低碳旅遊、環保旅店、環保夜市、低碳綠能運具等綠色經營模式，減少使用一次性產品，所謂「做環保沒有專家，只有靠大家」，環境維護仍需要你我一同協助。不隨手亂丟垃圾及菸蒂、做好垃圾分類、減少使用一次性用品都是對地球最溫柔的行動。此次活動希望能透過環境教育與行動落實社會責任，共同守護花蓮美好的海洋瑰寶，花蓮縣政府將永遠與縣民走在一起，持續努力實現零廢棄循環型的永續社會。

美好的景色需要友善環境應即刻行動，大家共同參與垃圾清理行動，維護環境整潔與永續發展。希望這次活動能讓參與者親身接觸海洋廢棄物，並從源頭認識海洋污染對生態的危害，進而喚醒環境保育意識，學習從日常生活中源頭減量，便能達到永續是花蓮的日常。