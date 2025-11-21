花縣府地創輔導團聯手三鄉鎮 成功爭取中央補助逾4,600萬元

花蓮縣政府地方創生輔導團聯手壽豐鄉、卓溪鄉及瑞穗鄉公所，提報三案均獲得國家發展委員會核定，成功於行政院地方創生會報第51次工作會議爭取各中央部會總計新臺幣4,607萬元的計畫補助。

國發會副主委彭立沛肯定縣府支持投入地方創生計畫，並帶動民間投資，台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院自籌10億元響應壽豐鄉「樂活長青鄉鎮亮點計畫」，相信能為在地經濟及生活品質注入強大動能，前景可期。

壽豐鄉公所提報計畫主軸為「樂活長青鄉鎮」，串聯在地利害關係人包含門諾醫院及原生好物有限公司等單位，爭取中央相關部會補助新臺幣1,450萬元。計畫內容包括壽豐鄉公所整備火車站商圈至門諾醫院壽豐分院自行車道與人行步道設置及美化；門諾醫院推動青銀共創全齡健康產業；原生好物有限公司則針對原住民特用作物「豆中之王—翼豆」研發相關產品，促進部落產業升級。

卓溪鄉公所以「Kipahpahima家在山那邊」為計畫核心，整合四項關鍵計畫，旨在振興部落文化、環境與特色產業，總計獲得中央相關部會補助新臺幣2,176萬元。計畫內容涵蓋崙山部落公共設施與景觀改善；全臺唯一布農文化伊入柑環境教育中心環境整備；原民特色作物小米與苦茶油食農教育推廣；苦茶產業永續共好提升計畫。

瑞穗鄉公所於「縱谷連線-風土共創計畫」的架構下，以重塑交通門戶意象為優先，規劃瑞穗火車站周邊環境重塑工程，改造火車站南側長期閒置、環境雜亂的空間，融入在地文化特色作為公園，提供居民休憩並作為假日市集與活動的休憩場域（見圖）。計畫同時結合虎爺溫泉休閒事業有限公司、羊仔厝生態庭園及雲彩文創有限公司，共同策劃風土湯養青銀共創、縱谷23.5生活好時節及選物大廳空間建置等項目，總計爭取中央相關部會補助新臺幣981萬元。

花蓮縣政府為推動地方創生產業永續，成立「花蓮縣地方創生輔導團」，迄今進入第三年，旨在整合跨局處資源，並由專業團隊進駐輔導，協助各鄉鎮市公所挖掘在地DNA、凝聚共識，並撰寫計畫提案，爭取中央部會相關補助。縣長徐榛蔚勉勵縣府地方創生輔導團，未來持續秉持專業服務精神，擴大輔導量能，協助花蓮縣各鄉鎮市公所爭取地方創生相關補助，串聯花蓮獨特資源，共同推動地方產業、文化與環境的永續發展。