花縣府挨批救災便當花近億 傅崐萁駁僅4千萬為鏟子超人提供膳食

有民進黨花蓮縣議員指控，花蓮縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）出面受訪。（杜宜諳攝）

有民進黨花蓮縣議員指控，花蓮縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，花縣府已公告，至今花費4千萬，為鏟子超人提供膳食是最基本的事。

傅崐萁今表示，教師節連假估計三天進來十幾萬人，請問十幾萬人的中餐、晚餐，20幾萬個便當，一個便當100元，3天就可能要2千多萬。感謝有這麼多鏟子超人，因為國家失能，人民必須自救，這麼多志工來，提供膳食是最基本的事情。

廣告 廣告

傅崐萁提到，昨天花蓮縣政府已正式公告，到現在為止，跟所有義煮團前面的合作，使用金額不到一半，到昨晚止共使用4023萬元。民進黨公職明明可以看得到資料卻不斷扭曲稱上億買便當，泯滅人心令人髮指。謊言治國，謠言民進黨，再有不實的指控，尤其對他本人，一定提告。如果提告才能止謗，要以正視聽。

傅崐萁強調，從來沒有義煮團的白飯被擋在災區之外，從頭到尾就是由內政部的保警跟國軍的憲兵做外圍交通管制，所有要進來的車輛都是經過許可後才進來，沒有義煮團白飯被擋一事，都是謠言。台灣最美的風景就是人，因為有一流的人民，但是有三流的政府，才會造成這麼大的災情，人民必須自救。

另針對非洲豬瘟，台灣好不容易在今年8月才離開世界認定的疫區，台灣畜產品能夠出口到世界各國，卻馬上邊境失守，要持續調查探討。但民進黨鋪天蓋地攻擊台中市政府，中央政府失能，不能把邊境管制做好，明知嚴重性而無積極作為，這不只是廢弛職務更是瀆職。

傅崐萁指出，把焦點轉移到台中，試問台中市政府有邊境檢查權嗎？台中市政府也可以指揮行政院嗎？國家不作為，非洲豬瘟在台蔓延，嫁禍給台中市政府，從賴總統到行政院長卓榮泰都在推諉責任。

【連回中時新聞網原文】