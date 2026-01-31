花縣府授證50戶寄養家庭

花蓮家扶中心舉辦「一一五年花蓮縣寄養家庭授證暨新春餐會」。（花蓮縣政府提供）

記者林中行∕花蓮報導

花蓮家扶中心三十一日在吉安國小舉辦「一一五年花蓮縣寄養家庭授證暨新春餐會」，花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁到場致意。現場同時舉行親子運動會，並以「寄得與你的每一天」為主題展出寄養生活攝影展，邀請寄養家庭、寄養兒少齊聚一堂，在影像中回顧彼此相伴的溫馨時光。

花蓮縣政府社會處表示，此次活動共有五十戶寄養家庭接受縣府授證，縣長徐榛蔚及社會處長陳加富親自頒發聘書，感謝寄養爸媽長年以無私的愛與耐心，為遭逢家庭變故的孩子撐起一個安全的家。

家扶基金會執行長周大堯表示，此次活動透過「寄得與你的每一天」攝影展，一張張照片記錄著日常生活中的微笑、擁抱與成長點滴，讓人看見寄養不只是照顧，更是一段深刻而珍貴的生命連結。

徐榛蔚指出，縣府每年投入至少二千萬元經費推動寄養服務，提供寄養生活補助。一一五年度起，照顧特殊需求或身心障礙兒少者，每月另增加三千一百０三至九千三百零九元不等，並提供健康檢查、喘息服務、到宅親職指導等多項支持措施。