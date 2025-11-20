花縣府推出多語簡介與城市形象影片 向國際推介美好花蓮

花蓮縣政府為強化國際交流與城市品牌推廣，本年度編印《Discovering Hualien花蓮國際城市簡介》及同名影片，以多語刊物與動態影像，透過深入淺出的文字與資訊型設計，向國際人士介紹花蓮（見圖）。

花蓮縣政府表示，《Discovering Hualien花蓮國際城市簡介》以中、英、日、韓四語編印，內容包括「遇見花蓮」、「數字花蓮」、「扎根花蓮」、「永續花蓮」、「魅力花蓮」、「國際花蓮」及「閃耀花蓮」八大單元，簡要敘述花蓮的自然地景、產業發展、文化底蘊及政策成果，規劃於國際交流場合作為外賓的伴手禮，以促進海外讀者、國際友人於第一時間對花蓮有基本認識，進而實地探訪花蓮在地社區、部落、森山河海。

此外，縣府同步推出同名影片，影片規劃七分鐘完整版、三分鐘精華版及短影音版本，以中、英、日、韓四語版本製作，透過多語別與多版本的露出方式，期能吸引更多國際人士探索花蓮。除電子書已上架花蓮縣政府國際中心官方網站（https://ws.hl.gov.tw/001/Upload/540/ebook/ebook_248667/index.html ），另預計於十一月二十五日露出國際城市簡介影片，敬請鎖定花蓮縣政府於官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@HualienCountyGov），一同感受這座山海之城的活力與魅力。