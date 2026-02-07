花縣府推動6歲以下親職賦能計畫 陪伴家長為孩子打造安全、穩定、充滿愛的成長環境

花蓮縣政府社會處七日在勤天大飯店舉辦115年度「6歲以下親職賦能服務計畫」工作會議，邀請資深引導員小組長莉苓，如君老師，分享賦能計畫表單的填寫與服務時該注意的事項與經驗傳承，期望透過交流與實務上的分享，提升團隊的服務品質，確保6歲以下兒保家庭獲得更完善的支持（見圖）。

縣長徐榛蔚指出，0至6歲是兒童身心發展最關鍵的階段，孩子的情緒調節能力、人際互動模式與安全感，皆深受主要照顧者影響。然而，現代家庭面臨育兒壓力、經濟負擔與教養資訊繁雜等挑戰，家長在愛孩子的同時，也可能感到疲憊、焦慮甚至無助。這些壓力若未被適當支持，可能提高家庭衝突或兒少受忽略的風險。所以，親子間的互動質量對孩子未來的成長有著直接影響。希望透過這項計畫，協助轉介至方案中的家長掌握正向教養的知識與技能，避免因不當管教而導致兒少遭受身心傷害，進而營造更健康的成長環境。

花蓮縣政府為落實兒童及少年保護政策、強化幼兒家庭支持體系，持續推動「6歲以下親職賦能計畫」，透過系統性、預防性的親職支持服務，協助家長提升教養知能與照顧能力，從源頭降低兒少受不當對待及照顧風險，共同守護縣內幼兒的身心安全與健全發展。透過多元、友善且可近性的服務，陪伴家長在育兒路上不孤單，為孩子打造安全、穩定且充滿關愛的成長環境。

衛生福利部為確保計畫順利推展，委託榮欣社會福利服務促進協會辦理2場東區外督及縣府自辦2場團督與個督，邀請映安社會工作師事務所孫明儀社工師和中國醫藥大學附設醫院兒童精神科許宗蔚主治醫師擔任講師，深入探討行政與執行層面的挑戰，包括服務流程建構的難點、執行過程中的障礙，以及親職引導員與社工角色界定的實務問題，同時關注親職引導員的身心健康，以協助應對實務服務中的各類不可控因素，推動整體計畫的穩健發展。

縣府社會處長陳加富表示，未來將持續此計畫的推行，讓轉介此方案的家庭能夠藉此改善整體的家庭氛圍，進而打造一個更和諧、關愛的社會環境。花蓮縣政府期盼，在親職賦能計畫的推動下，兒少保護能夠更進一步落實，讓每一位孩子都能在充滿愛與關懷的環境中成長，健康地迎向未來。