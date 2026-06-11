花縣府提升兒少保護服務量能辦聯繫會報強化創傷知情支持

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花蓮縣政府社會處為提升兒少保護服務品質及跨網絡合作效能，今(11)日於麗翔酒店連鎖－花蓮館辦理「兒少保護服務單位聯繫會報暨提升保護性工作者之心理健康專題」，邀集兒少保護相關網絡主管、督導、社工及業務相關人員約40人參與交流。

縣長徐榛蔚表示，兒少保護是縣政重點工作之一，唯有透過跨系統合作與在地關懷，才能真正建立完整的社會安全網，提供弱勢兒少與家庭更實質的支持（見圖）。此次會議也特別強調「創傷知情」理念，希望第一線服務人員在面對受虐、疏忽照顧或高風險兒少時，不僅著重問題處理，更能理解創傷經驗對兒少心理與行為的長期影響，提供更具同理與支持性的服務模式。

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花蓮縣政府社會處長陳加富表示，兒少保護工作屬於高度專業且具挑戰性的助人工作，服務過程需整合社政、警政、教育、衛政、司法及民間團體等多元網絡資源共同合作。唯有建立穩定且有效的跨專業協作機制，才能即時提供兒少及其家庭完整、適切的保護與支持服務。

現行實務工作面臨跨網絡資源整合不易、人員流動率高、經驗傳承困難，以及第一線工作者長期承受高壓與情緒負荷等挑戰。為強化保護服務體系量能，並關注第一線工作者的身心健康與專業支持，本次活動特別邀請慈濟大學賴助理教授妍諼，以「創傷知情（Trauma-Informed）」理念為核心，結合表達性藝術治療方式辦理專題活動。期望透過課程與實作，提升網絡夥伴對創傷反應、替代性創傷及職業倦怠的辨識能力，進一步協助第一線保護性工作者建立自我照顧、情緒調適及心理支持機制，增進服務韌性與專業效能，共同打造更完善的兒少保護服務網絡。



花蓮縣政府社會處指出，透過定期聯繫會報、案例交流與經驗分享，不僅有助建立網絡成員間的合作默契與共識，也能強化橫向聯繫及專業支持系統，進一步提升兒少保護服務的即時性、連續性與整體效益，共同營造以兒少最佳利益為核心的保護服務體系。

此外，財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會與台灣世界展望會等民間單位也參與交流，分享家庭處遇及親職教育介入服務經驗，期盼透過公私協力，持續精進兒少保護制度與服務品質，打造安全、支持、信任且具韌性的服務環境，陪伴第一線助人工作者穩定專業能量，讓每位兒少都能在安全與關懷中健康成長。