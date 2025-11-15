政治中心／綜合報導

中國籍配偶鄧萬華，在2022年當選花蓮富里鄉學田村長，不過因為沒有放棄中國國籍，今年8月遭鄉公所解職，事隔三個月，縣府訴願委員會決議"撤銷原處分"，鄧萬華雖然打贏訴願，但恐怕還是事與願違，因為內政部強硬表示，解職處分是根據國籍法規定，地方政府並沒有另行解釋的空間。





花縣府撤銷「中籍村長」解職處分 內政部：應依法解職

花蓮學田村前村長鄧萬華2008年取得台灣身分證 因未放棄中國國籍遭解除村長職務









花蓮學田村前村長鄧萬華，鏡頭前氣噗噗，因為提不出放棄中國國籍證明的她，今年8月遭公所解職，事隔3個多月，她打贏訴願，縣府決議撤銷原處分。

代理村長出面力挺，但鄧萬華低調表示，尚未收到公文，暫不回應，今年50歲的她，來自中國四川，28年前來台，2008年取得台灣身分證，2022年參選村長，以158票當選，卻成為第一個被解職的中配村里長。





鄧萬華未依照台灣國籍法放棄中國國籍 因而遭公所解除村長職務









鄧萬華雖然訴願成功，但恐怕是空歡喜一場，因為內政部質疑，花蓮縣府一直沒說明，訴願成功的原因是什麼？並重申解職處分於法有據，地方政府不能另有解釋，將再行文公所，辦理解職。陸委會也認同內政部，強調這沒有模糊曖昧空間。













內政部發聲質疑花蓮縣府遲未說明訴願成功的原因 更強調解職於法有據













綠營立委要內政部硬起來！因為根據國籍法第20條，具有外國國籍者，就是不得擔任台灣公職，即便當選了，一年內也得放棄外國國籍，花蓮縣府卻自創標準，而且目前全台擁有中國籍的村里長，除了鄧萬華，還包括台北新益里長王敏茹、桃園蚵間里長彭小林、新北延壽里的滕月蘭、還有崇南里的林秀貞，他們的資格都還在審查中，也讓鄧萬華的處分，更動見觀瞻。

