花縣府擬自辦堰塞湖撤離演練 河道淤積影響也納入
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，花蓮縣府規劃明年進行堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。
花蓮縣消防局長吳兆遠說，馬太鞍溪堰塞湖對下游地區仍有威脅，且大量土砂淤積墊高河道，颱風鳳凰外圍環流導致溪水暴漲，溢流到萬榮鄉明利村等區域，災害情境都與過去颱風、土石流不一樣。
吳兆遠說，目前正與國立東華大學及相關局處研擬腳本，評估可能遇到的情境，並檢討這幾次災情的撤離缺失，最快今年底，最晚明年會針對馬太鞍堰塞湖影響區域進行一次實戰演練。
他說，以目前縣府的疏散撤離計畫，紅色警戒區域保全戶只有依親跟收容選項，沒有垂直避難，收容處所安排在130間飯店或旅館，最高可容納3萬多人。
吳兆遠說，會跟光復、萬榮鄉及鳳林鎮公所開會討論，規劃能夠落實執行的方式，若公所認為垂直避難可行，也可提出，會尊重鄉鎮公所的意見。
吳兆遠說，演練用意是評估鄉鎮公所有無足夠量能，在最短時間準備好收容物資、接駁用遊覽車、宣導成效及民眾配合狀況，未來擴大到其他鄉鎮演練。
因颱風鳳凰造成馬太鞍溪暴漲，導致萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里淹水災情，無黨籍議員楊華美建議應擴大納入土砂淤積、匯流瓶頸區域。
吳兆遠說，會與建設處討論進行風險調查，將靠近馬太鞍溪河道兩側，如萬榮鄉明利村、光復鄉阿陶莫部落、加里洞部落等區域，視土砂淤積狀況納入高風險區，加入撤離計畫演練範圍。（編輯：黃世雅）1141122
