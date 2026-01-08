花縣府攜手客運行銷奏效 花蓮公共運輸好感度提升

花蓮縣政府為鼓勵民眾使用大眾運輸並提升市區客運服務品質，於114年度推動「市區客運業者行銷推廣及服務品質優化補助計畫」，攜手客運業者透過智慧服務、行銷推廣及硬體升級，成功提升公共運輸整體形象與民眾好感度。

花蓮縣政府表示，114年度共有三家業者完成提案執行，依路線特性推動差異化行銷與服務優化，並於日前召開成果觀摩交流會，促進經驗分享，持續精進公共運輸服務品質。

太魯閣客運建置「搭啦 市民小巴」即時動態查詢暨預約系統（見圖），民眾可透過官方LINE掌握車輛即時動態，並預約串聯31處景點與車站的接駁服務，同時完成車頭LED顯示設備、新式多元支付驗票機及144面站牌汰換更新。結合行銷活動，相關社群瀏覽人次達32,828人次，有效帶動搭乘量成長。

華聯客運針對「304洄瀾東海岸線」推出郵輪式公車行銷活動，吸引外縣市旅客踴躍參與，限額3,000人次迅速額滿，社群媒體總觸及人數達12萬人次，整體服務滿意度逾九成，成功提升路線能見度。

偏鄉公共運輸方面，羅山社區發展協會於富里車站前設置結合在地特色的「四寶候車椅」，並完成幸福巴士車輛識別統一、監視器及酒測系統建置，搭配實體與數位宣傳，提升偏鄉公共運輸友善度與搭乘信賴感。

花蓮縣政府指出，透過成果交流與行銷推動，已有效展現公共運輸服務升級成效，未來將持續與業者合作，期勉各客運業者能持續加強行銷力道，共同提升市區公車的服務品質，打造更便利、安全且具永續性的公共運輸環境。