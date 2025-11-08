花縣府攜手紅十字會 ○四○三震災中繼屋落成
花蓮縣政府為協助○四○三地震受災戶有安身立之住所，早日重拾生活，昨（八）日上午在美崙林園公園旁舉行「○四○三震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」。
縣長徐榛蔚在代理秘書長饒忠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富陪同下與立委傅山昆萁、紅十字會總會長潘維大、縣議員韓林梅、林正福、林源富、林品仰、笛布斯‧顗賚及市代會副主席黃達祥等貴賓一同出席見證，徐縣長感謝中華民國紅十字會除慷慨捐助二八○○萬元建屋經費外還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。
縣長徐榛蔚表示，上天給花蓮的考驗讓大家更加的團結，來自於全國各地以及世界的關愛，人和人之間的真誠與互相珍惜，讓花蓮在災難中越加茁壯，也讓大家看到花蓮的韌性，這些中繼屋不僅是一座座房舍，更是災後重建的希望基地。非常感謝紅十字會長期投入花蓮災區支援，也感謝所有參與工程的夥伴，以愛心與行動讓受災鄉親能安心過渡，重拾生活的力量。
紅十字會總會長潘維大表示，震災發生後協會第一時間啟動援助機制，後續與縣府緊密合作規劃中繼安置方案，並於動土後一路關注工程進度。今日見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。他強調紅十字會秉持人道精神，匯聚社會各界的愛心力量，讓這份溫暖持續延伸。
建設處長鄧子榆表示，在推動○四○三震災中繼屋重建過程中，不僅注重速度，更重視生活品質。這次組合屋中皆配有冷氣、流理台、雙口IH爐、熱水器(瓦斯)、雙人床組(含床墊)、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機等基本生活家具與家電，達成「拎包入住」目標，讓受災戶搬進的當天就能點亮新家的燈火。
這批中繼屋位於花蓮市民孝段114、115及120地號，共三十戶，其中單房型十五戶室內面積約10.9坪，雙房型十五戶室內面積約12.7坪，鄰近林園公園，交通便利、生活機能完善。由縣府建設處主辦興建，除組合屋本身外，也配合興闢區內通路及排水設施，每一戶門前均有設有寬敞之停車空間，可提供未來住戶方便使用。
鄧處長進一步表示，縣府已於十一月五目函送未來組合屋後續選屋流程及相關資料予優先入住名單戶，並規劃十一月十五日下午辦理選屋，選屋後因還有簽約及點交等行政作業，考量每戶狀況不同，預計十二月讓大家陸續搬遷入住，從震後瓦礫到溫暖新家，花蓮縣政府一步一步築起希望，未來仍將繼續協助○四○三震災受損之建築物修繕及重建，盼每位受災鄉親都能早日回家。
