花縣府照服員專班訓練三月開跑 歡迎踴躍報名

花蓮縣政府為培育長照服務照顧人才，將自一一五年度三月起陸續辦理照服員專班，開辦照顧服務員專班訓練班預計八班，預計培訓二四0名學員。

辦訓單位計有基督教芥菜種會、花蓮縣私立富興居家長照協會、台灣家庭照顧多元支持服務協會、中華菩馨長照發展關懷協會、臺灣基督教門諾會醫療財團法人及有限責任臺灣第二照顧服務勞動合作社等六單位，有意參訓者，請電洽以上辦訓單位，相關辦訓單位電話請至花蓮縣政府社會處網站查詢。其中三月將由基督教芥菜種會及花蓮縣私立富興居家長照協會率先開辦。

我國目前推估將於二0二六年邁入超高齡社會，照顧服務人力需求亦隨之快速成長，家庭中長輩的日常生活照顧及醫療看護需求日益增加，使照顧服務員成為長期照顧體系中不可或缺的第一線人力。投入照顧服務員行業有五大優勢，包括：年齡經驗不受限、工時安排有彈性、工作場域選擇多、專業認證有保障、就業創業兩相宜。只要學員完成九十七小時專業訓練並取得結業證書後，即可投入居家服務、日間照顧中心、老人福利機構及社區家托站等長期照顧服務單位。另若進一步考取國家級專業證照，更有助於提升專業形象，並增加職涯發展與升遷機會。

花蓮縣政府社會處自一0七年起運用就業安定基金補助民間單位辦理照顧服務員訓練，主要招收對象包括長期失業者、原住民、中高齡者(45-65歲)、新住民及具低收或中低收入戶身分等，凡符合特定資格者，訓練期間的訓練費用由政府全額補助，並於結訓後由訓練單位輔導就業。截至一一四年十二月底，縣府辦理照服員專班訓練共六十五班，累計一七0三名學員取得照顧服務員資格，平均就業率達七成。

花蓮縣政府對於協助推動失業者重返職場及充實長照人力政策不遺餘力，提升在地老化照顧服務品質，除運用就業安定基金補助民間單位辦理照顧服務員訓練外，亦開放民間單位申請辦理自費班，提供民眾更多元化的受訓管道。透過完整的專業課程與實務訓練，培育具備專業能力的照顧服務員，共同提升在地長期照顧服務品質。

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，參與照顧服務員訓練不僅能培養一技之長，穩定個人經濟來源，亦有助於薪資待遇提升，更是投入長照相關創業的重要基礎。相關職業訓練報名資訓已公告在花蓮縣政府社會處官網(https://sa.hl.gov.tw)，名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，把握就業良機。