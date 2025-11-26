花縣府營造國際友善氛圍 雙語網站與線上專人窗口 助國際人士快速認識花蓮

花蓮縣政府連續兩年推動「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，為國際人士設置雙語服務窗口、充實官網雙語資訊並提供即時社群客服，辦理國際交流講堂與參訪活動，促進在地民眾與國際人士互動交流（見圖）。

同時協助在地店家進行雙語化與影音宣傳，打造更完善的國際友善服務環境，讓國際人士在花蓮「看得懂、問得到、交得到朋友」，幫助本地居民擴展國際視野、開拓交流合作與商機。

國際人士至縣府洽公或電話諮詢時，可透過國際新聞中心尋求具中英雙語能力專人協助，提供口譯、文件解讀及洽公動線引導，協助快速找到承辦單位，降低溝通落差，讓國際人士在縣府辦理各項業務時更加清楚安心，感受專業且友善的服務。

廣告 廣告

為便利國際人士查詢花蓮資訊與掌握最新動態，國際事務暨新聞中心網站每週更新至少五則中英文政策與活動訊息，並系統整理三十處花蓮特色景點，涵蓋有機農業與休閒農業區、環境教育設施場所、日式建築與文化、原住民體驗、客家聚落、低碳旅遊、文化場館等面向，並搭配景點照片與中英文簡介，讓國際旅客在上網查詢時，就能先「線上旅遊」認識花蓮。

將花蓮的地理位置、氣候、自然景觀、人口族群、產業發展、社會與文化特色、環境與永續發展、青年與創新發展、交通等資訊，轉化為淺顯易懂的中英圖文專頁，讓國際人士能快速掌握花蓮的基本資訊與特色。

國際新聞中心官網陸續完成新城、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、萬榮與光復等鄉鎮餐飲與伴手禮店家資料共五00筆以上，製作成中英文資訊表，並依據各鄉鎮分類，讓外國朋友在尋找餐廳、咖啡館與伴手禮時有清楚指引。

縣政府更設置「Livable Hualien」LINE社群，每週至少以英文發布五則重要政策、活動與生活訊息，並即時回覆使用者提問。從基本民生問題到參與在地活動，國際人士都能透過手機即時取得協助，增加在花蓮生活的安全感與便利性。

為讓國際友善落實於日常消費情境，縣政府推動「店家雙語化」輔導服務，依據店家需求，協助店家優化雙語環境建置，包括店家簡介一家、服務手冊二家、社群廣告一家、菜單八家、遊程介紹六家、網站一家及環境指示牌二家。在專業團隊一對一協助下，店家可獲得完整的雙語服務工具，不僅有助於國際旅客在點餐、購物及參與體驗時更便利，也協助業者梳理品牌故事與產品特色，強化連結國際客群與拓展商機。

輔導團今年辦理三場「國際交流講堂」促進花蓮居民與國際人士多元交流，邀請演員鳳小岳、捷克籍越野跑者「跑山獸」Petr Novotny及國宴主廚林仁中分享影視創作、登山安全與飲食文化等經驗，邀民眾與國際人士一起思考如何在花蓮這片土地上，發展具國際視野又保有在地風土的生活方式。

針對居住花蓮之外國朋友辦理二場「居住於花蓮之外國人深度體驗」活動，共計五十一人次參與。第一場帶領外國朋友走進達基力部落屋，透過編織、傳統飲食與傳統樂器體驗太魯閣族文化，並於晚間前往聯合豐年節現場，欣賞表演並共舞大會舞；第二場則在金針花季造訪赤科山，欣賞金黃花海、享用金針花特色料理，並前往富興社區製作鳳梨酥與農村導覽，從產地到餐桌認識花蓮農村日常。所有參與之外國朋友皆表示能深入到花蓮的部落、社區與農田，非常珍貴且難得，創造了許多美好的回憶。

因應國際人士來花蓮旅遊、參賽或洽公需求增加，縣府製作五部以「美食、住宿、購物、交通、育樂」為主題的中英雙語短影音。影片以清楚雙語字幕與實景畫面，呈現如何搭乘大眾運輸、品嚐在地料理、選購特色伴手禮及安排休閒行程，協助國際人士在抵達前先掌握基本資訊，抵達後也能迅速融入花蓮的生活節奏。相關影片請鎖定花蓮縣政府Youtube頻道，將於近期露出。

花蓮縣政府表示，未來將迎接更多來自世界各地的旅客、學生與專業人士，並配合即將到來的國際賽會與活動，持續擴充多語資訊內容與交流平台，營造國際友善環境，讓花蓮成為一座國際人士願意來、樂於停留、也會想再回訪、甚至搬來定居的宜居/移居城市。