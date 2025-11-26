花縣府營造國際友善氛圍 雙語網站與線上專人窗口 助國際人士快速認識花蓮
花蓮縣政府連續兩年推動「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，為國際人士設置雙語服務窗口、充實官網雙語資訊並提供即時社群客服，辦理國際交流講堂與參訪活動，促進在地民眾與國際人士互動交流（見圖）。
同時協助在地店家進行雙語化與影音宣傳，打造更完善的國際友善服務環境，讓國際人士在花蓮「看得懂、問得到、交得到朋友」，幫助本地居民擴展國際視野、開拓交流合作與商機。
國際人士至縣府洽公或電話諮詢時，可透過國際新聞中心尋求具中英雙語能力專人協助，提供口譯、文件解讀及洽公動線引導，協助快速找到承辦單位，降低溝通落差，讓國際人士在縣府辦理各項業務時更加清楚安心，感受專業且友善的服務。
為便利國際人士查詢花蓮資訊與掌握最新動態，國際事務暨新聞中心網站每週更新至少五則中英文政策與活動訊息，並系統整理三十處花蓮特色景點，涵蓋有機農業與休閒農業區、環境教育設施場所、日式建築與文化、原住民體驗、客家聚落、低碳旅遊、文化場館等面向，並搭配景點照片與中英文簡介，讓國際旅客在上網查詢時，就能先「線上旅遊」認識花蓮。
將花蓮的地理位置、氣候、自然景觀、人口族群、產業發展、社會與文化特色、環境與永續發展、青年與創新發展、交通等資訊，轉化為淺顯易懂的中英圖文專頁，讓國際人士能快速掌握花蓮的基本資訊與特色。
國際新聞中心官網陸續完成新城、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、萬榮與光復等鄉鎮餐飲與伴手禮店家資料共五00筆以上，製作成中英文資訊表，並依據各鄉鎮分類，讓外國朋友在尋找餐廳、咖啡館與伴手禮時有清楚指引。
縣政府更設置「Livable Hualien」LINE社群，每週至少以英文發布五則重要政策、活動與生活訊息，並即時回覆使用者提問。從基本民生問題到參與在地活動，國際人士都能透過手機即時取得協助，增加在花蓮生活的安全感與便利性。
為讓國際友善落實於日常消費情境，縣政府推動「店家雙語化」輔導服務，依據店家需求，協助店家優化雙語環境建置，包括店家簡介一家、服務手冊二家、社群廣告一家、菜單八家、遊程介紹六家、網站一家及環境指示牌二家。在專業團隊一對一協助下，店家可獲得完整的雙語服務工具，不僅有助於國際旅客在點餐、購物及參與體驗時更便利，也協助業者梳理品牌故事與產品特色，強化連結國際客群與拓展商機。
輔導團今年辦理三場「國際交流講堂」促進花蓮居民與國際人士多元交流，邀請演員鳳小岳、捷克籍越野跑者「跑山獸」Petr Novotny及國宴主廚林仁中分享影視創作、登山安全與飲食文化等經驗，邀民眾與國際人士一起思考如何在花蓮這片土地上，發展具國際視野又保有在地風土的生活方式。
針對居住花蓮之外國朋友辦理二場「居住於花蓮之外國人深度體驗」活動，共計五十一人次參與。第一場帶領外國朋友走進達基力部落屋，透過編織、傳統飲食與傳統樂器體驗太魯閣族文化，並於晚間前往聯合豐年節現場，欣賞表演並共舞大會舞；第二場則在金針花季造訪赤科山，欣賞金黃花海、享用金針花特色料理，並前往富興社區製作鳳梨酥與農村導覽，從產地到餐桌認識花蓮農村日常。所有參與之外國朋友皆表示能深入到花蓮的部落、社區與農田，非常珍貴且難得，創造了許多美好的回憶。
因應國際人士來花蓮旅遊、參賽或洽公需求增加，縣府製作五部以「美食、住宿、購物、交通、育樂」為主題的中英雙語短影音。影片以清楚雙語字幕與實景畫面，呈現如何搭乘大眾運輸、品嚐在地料理、選購特色伴手禮及安排休閒行程，協助國際人士在抵達前先掌握基本資訊，抵達後也能迅速融入花蓮的生活節奏。相關影片請鎖定花蓮縣政府Youtube頻道，將於近期露出。
花蓮縣政府表示，未來將迎接更多來自世界各地的旅客、學生與專業人士，並配合即將到來的國際賽會與活動，持續擴充多語資訊內容與交流平台，營造國際友善環境，讓花蓮成為一座國際人士願意來、樂於停留、也會想再回訪、甚至搬來定居的宜居/移居城市。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 6 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 5 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 9 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 22 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前