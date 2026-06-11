花縣府獲選中央實證計畫智慧瓦斯全新商業模式讓產業更省力、民生更安心

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花蓮縣政府在推動智慧縣政與科技創新方面展現卓越成效，提案之「瓦斯行智慧化管理計畫」，獲選經濟部中小及新創企業署「新創採購-場域實證」計畫。本計畫將導入桶裝瓦斯智慧管理系統，將法規申報負擔轉化為升級契機，預估可協助在地傳統瓦斯業者提升約七成作業效率，透過科技創新構築更堅實的公共安全防線（見圖）。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「公共安全」與「智慧韌性」為縣府施政核心。花蓮因地理環境特殊，全縣 100% 使用桶裝瓦斯，瓦斯與民生生活息息相關。然而，全縣七十四家瓦斯零售業者大多仍依賴傳統紙本登記，隨著《消防法》要求業者定期申報瓦斯桶及用戶資料，行政負擔顯著增加。縣府為此爭取中央資源協助產業數位轉型，旨在讓花蓮民眾在公共安全受到嚴密保障的前提下，生活也能同步智慧成長。

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觀光處長余明勳指出，本次系統開發特別強調「簡便操作、易於上手」。配送人員未來只需透過手機掃描瓦斯桶條碼，即可掌握鋼瓶流向，避免不合格鋼瓶在市面流通；同時也能透過數位化紀錄「瓦斯剩餘重量」，提供透明的數據憑據以全面保障消費權益。縣府規劃於計畫初期先選定十家瓦斯行作為示範據點，分批進行教學與實證，並將安排專人全程輔導數位系統操作，陪伴在地傳統業者無痛轉型。

花蓮具備獨特的產業生態，縣府樂見並歡迎創新產業前來發展，這次民生產業與科技的結合，為花蓮走向 AI 與數位發展的示範先例。未來計畫更研擬引進新科技，在用戶端即時偵測瓦斯剩餘量，讓瓦斯業者能從過去的「被動通知配送」升級為「主動智慧調度」的全新商業模式，有效避免民生用氣無預警中斷的困擾，實質透過科技創新的能量，建立產業與民生互信，攜手全縣鄉親共同邁向智慧、安全且幸福的韌性家園。