花縣府節電挑戰賽開放報名 用電診斷逗陣來省電

花蓮縣政府推出「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽暨免費深度節能診斷」，即日起開放報名至114年12月26日止，針對本縣用電契約容量800kW以下的製造業、服務業為主要對象，凡符合資格者，報名即享有市價五萬元的免費深度節能診斷服務（見圖），安排專業診斷團隊到場現勘，並提供用電改善措施、媒合補助資源、協助撰寫評估計畫書等服務，期盼全力協助產業升級與轉型，加速邁向2050淨零排放目標。

活動中，縣府將委請專業診斷團隊進行場域「深度節能診斷」，其服務涵蓋報名單位之用電資料分析、高耗能設備盤點、深度節能潛力評估、改善效益試算及後續補助媒合等，一次整合到位。透過科學化的能源檢視，協助企業掌握自身用電結構、辨識浪費環節，提出實務可行的改善方向，降低設備更新及節能改善的負擔。此外，縣府同步推動「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽」，以書面審查制度進行評比其「現況診斷完善度」、「預期節電效益」兩大指標，總獎金高達6萬元，採製造業類、服務業類分組，兩組冠軍皆可獲得1.2萬元現金獎，希望鼓勵完成診斷的企業以最低成本提升能源效率，達到省電、省錢、減碳的多重效益。

縣長徐榛蔚表示，面對全球氣候變遷與能源挑戰，節能已是產業升級的關鍵。符合資格的業者務必把握此次免費診斷與競賽機會，縣府將持續以「永續、節能、省電」為核心目標，期盼透過技術服務與獎勵機制，陪伴企業穩健轉型，也為花蓮產業的綠色轉型之路播下永續的種子。

花蓮縣政府鼓勵符合資格之企業踴躍報名參賽，報名自即日起至114年12月26日止，詳細報名資訊可至花蓮縣政府觀光處網站或「花蓮節電網」最新消息查詢，亦可致電服務專線03-8058900分機7087詢問。

縣府助力企業轉型之餘，相關花蓮綠色旅遊也有「花蓮旅遊小助理」服務鄉親；AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service