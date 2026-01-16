花縣府舉辦社區成果展 花蓮市社區發展獲評甲等肯定

花蓮縣政府十六日辦理「114年社區照顧關懷據點及社區長照站成果展」，花蓮市公所社勞課長蕭子蔚代表魏嘉彥市長出席，並向長期投入社區照顧服務的夥伴表達感謝，他也肯定花蓮市多個社區在評比中脫穎而出，展現深耕在地、用心陪伴長者的豐碩成果。

蕭子蔚說，花蓮市是一座重視長者福祉與社區互助的城市，社區照顧關懷據點與長照站不僅提供長者日常關懷與健康促進，更成為凝聚社區情感的重要力量。這些成果得來不易，仰賴的是第一線志工、工作人員及社區幹部長期的付出與堅持，要對這些無名英雄們獻上誠摯的肯定與感謝。

廣告 廣告

這次評比中，花蓮市於一一四年度社區發展工作評鑑獲評甲等，榮獲獎金三萬元肯定；民運社區發展協會於評鑑評比中表現亮眼，榮獲卓越組優等殊榮與十萬元獎金；民孝社區發展協會則於績效組獲得甲等肯定，獲頒五萬元獎金，充分展現花蓮市各社區在推動社區發展及長者照顧與服務品質上的努力與成果（見圖）。

蕭子蔚代魏市長轉達，市公所將持續與各社區夥伴攜手合作，整合更多資源投入社區照顧體系，讓長者能在熟悉的環境中安心生活、健康老化，並共同打造溫暖、有韌性的幸福花蓮市。