花縣府花9千萬買救災便當？傅崐萁稱只花4023萬：再有不實指控告到底

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨花蓮縣議員胡仁順昨（30）日晚間貼出「災害準備金動支金額表」，指花蓮縣府花在救災便當上的金額高達9167萬元，有網友質疑，「終於知道縣府為什麼擋義煮團」。花蓮縣立委傅崐萁今天受訪時回應，花蓮縣政府跟義煮團合作，所以使用的金額不到一半，至昨晚為止只用了4023萬，民進黨公職明明可以看到資料，卻不斷地扭曲稱上億買便當，泯滅人性令人髮指，若再有不實的指控，一定提告到底。

傅崐萁受訪。（圖／國民黨立院黨團）

傅崐萁今天在立法院議場前受訪，痛批民進黨黨公職再次造謠花蓮縣府買上億元便當，並質疑為什麼民進黨一再用這種錯誤的資訊來打擊全面救災的地方政府？傅崐萁說，教師節連假，光復鄉三天進來十幾萬人，十幾萬人中餐、晚餐就要20萬個便當，三天就可能要2000多萬，而教師節連假、中秋連假、國慶連假有這麼多鏟子超人到光復鄉清淨家園，志工來是不是要提供這些人膳食？

傅崐萁說，昨天花蓮縣政府已公告，跟義煮團合作所以使用金額不到一半，到昨晚只用了4023萬，民進黨黨公職明明可以看到資料，卻不斷地扭曲，泯滅人性令人髮指。



