花縣府要求檢調查辦行政院 陳駿季：勿抹煞同仁的辛苦

台北市 / 武廷融 綜合報導

去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失聯，日前週刊報導稱，檢調偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚。國民黨團昨(27)日召開記者會，質疑「請問要不要把劉世芳、陳駿季抓起來？」而花蓮縣政府也大動作發出十點聲明，呼籲檢調應依法一視同仁查辦行政院。對此，農業部長陳駿季今(28)日回應，「有些特定人士不顧現實要撥弄是非，就是抹煞同仁的辛苦，大家在災前、災後都協助馬太鞍溪居民復建，這樣的辛苦不容外界抹煞」。

檢調偵辦花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，日前以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪聲押光復鄉長林清水。而近日有週刊報導，稱林清水喊冤，並要求究責花蓮縣長徐榛蔚。對此，國民黨痛批「光復鄉災害，責任最大在中央，刀斧對著徐榛蔚，請問要不要把劉世芳、陳駿季抓起來？」

而花蓮縣政府更提出十點質疑，包括災害發生當下，農業部未施放海嘯警報，以及中央未盡責實質輔導與整備「8,000餘人規模」疏散撤離計畫。花蓮縣府更稱，行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季於8月13日立法院朝野協商、8月26日立法院質詢時，多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

對此，陳駿季今日受訪時表示，在7月26日馬太鞍溪堰塞湖形成後，中央各部會就已經成立專案小組，也多次到現場勘災，並與縣市政府商討後續疏散撤離作業。陳駿季強調，這個過程有非常多同仁都在默默的努力，「有些特定人士不顧現實要撥弄是非，其實就是抹煞我們同仁的辛苦，大家在災前、災後都協助馬太鞍溪居民復建，這樣的辛苦不容外界抹煞」。

陳駿季也重申，根據《災害防救法》，撤離的部分絕對是地方政府該負的責任，中央有中央的責任、地方有地方的責任，所有天然災害的應變一定是中央和地方一起合作才能夠達成。

