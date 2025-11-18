花縣府說明馬太鞍溪安全評估
對於民眾關心「馬太鞍溪堰塞湖壩體及水體後續處置」，花蓮縣政府函請林業及自然保育署花蓮分署說明。十八日縣政府引述函覆說明，林保署規劃進行挖降引流進度，以及雖然風險大幅降低，但地質脆弱仍可能形成新堰塞湖，提醒民眾須維持警覺留意政府資訊。
花蓮縣政府說明，有關安全性部分，根據林保署的最新評估，截至十一月十二日，堰塞湖蓄水量減至約五十三萬噸，壩體結構無異常，兩側邊坡無崩塌，下游水位正常。然而，此次潰決後仍有約一億一○○○萬方的土砂殘留，而上游崩塌區仍存近二億方鬆動土方。雖然目前河道暢通，大規模潰決的可能性下降，但仍不排除未來若遇豪雨或震動，仍有可能再度發生崩落，並形成新的堰塞湖。
而有關整治方式，林保署規劃短期與中長期治理措施。短期治理方面，規劃近期非汛期間，機具沿溪床至壩體進行降水作業，開挖溢流水道維持通水能力，惟因鳳凰颱風影響現地條件改變，刻正評估研議中；另針對不穩定之邊坡，預計於年底前完成草籽撒播，以減緩表土流失。中長期的部分，包括於下游河谷設置臨時攔砂壩或攔石網，阻擋土砂瞬間大量下移，同時水利署堤防加高與補強工程，進行深槽疏濬，以提升馬太鞍溪整體通水能力。專家研判，堰塞湖與上游崩塌區的巨量土砂完全去化，預估需十至二十年的時間，林保署花蓮分署將規劃分年分期疏濬。
縣政府再次提醒鄉親，務必持續關注花蓮縣政府或各級政府發布之最新警戒資訊，非必要勿隨意進入河床或崩塌敏感區域，強化自身風險認知，熟悉避災流程。警戒發布時，務必配合疏散撤離指引、或落實垂直避難。
