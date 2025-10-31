花縣府遭爆「救災便當花近億」嗆告 議員：要告來告我

花蓮縣 / 綜合報導

民進黨花蓮縣議員胡仁順昨(30)日踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往花蓮縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論熱議。

花蓮縣府則發聲明駁斥，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬，絕無所謂「便當花費近億元」情事，花蓮縣府也隨即 揚言提告 。對此，胡仁順議員回擊：「不用去告誰，要告就來告我！」。

原始連結







更多華視新聞報導

1560萬便當標案「先履約後決標」 花縣府：緊急採購

花蓮縣府訂「車程1.5小時便當店」遭質疑 花蓮城隍廟：民間出資

嗆「哪個災民沒吃便當餓死？」惹議 鍾沛君不認失言：中央荒腔走板的撤離才變人禍

