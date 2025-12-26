花縣府114年度兒童及少年生活狀況與需求調查 啟動

花蓮縣政府秉持「以民為本、以兒少為心」的施政理念，正式啟動「114年度花蓮縣兒童及少年生活狀況與需求調查」。這項調查不只是統計數字的蒐集，更是縣府主動走入家庭、傾聽孩子與家長心聲的重要行動。縣府期盼透過這份全縣兒少生活資料，了解孩子的生活面貌、學習環境與心理需求，讓每一項政策更貼近真實生活，讓花蓮成為一座更懂孩子的城市。

本調查由花蓮縣政府主辦，委託社團法人台灣智善服務創新發展協會執行，自114年12月起展開，涵蓋全縣13鄉鎮市、0至未滿18歲的兒童及少年，預計完成1,200份有效樣本。內容包含十三大主題，從家庭生活、身心健康、托育與教育、休閒文化參與、人身安全、夜間活動，到對政府福利措施的使用與期待，全面描繪花蓮兒少的成長脈動與幸福指數。

花蓮縣政府特別提醒：

1.本調查唯一受託單位為社團法人台灣智善服務創新發展協會。

2.所有訪員均配戴身分證與縣府公文影本。

3.調查過程中不會要求提供金錢、帳號或任何敏感資訊，如有疑慮可直接向社會處婦幼科查證。

縣政府強調，這項調查並非例行公務，而是一場溫柔的「傾聽行動」。花蓮幅員遼闊、族群多元，每位孩子的生活經驗都珍貴且不同。縣府希望透過這次調查，看見孩子眼中的世界，聽見家庭照顧者的真實心聲，進一步補強偏鄉教育、心理健康、文化參與與家庭支持的政策措施，讓公共資源分配更公平、更溫暖。

花蓮縣政府感謝每一位家庭的支持與配合，邀請大家一起成為政策的共同創作者。您的回應，不只是數據，更是讓政府更懂孩子、更貼近生活的重要力量。縣府承諾，將持續以行動傾聽與支持，陪伴每一位在花蓮長大的孩子安心、快樂地成長。