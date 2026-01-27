花縣府2場域獲選小型防災微電網建置計畫

花蓮縣政府為強化地區防災能力以應變極端氣候，積極爭取中央資源投入基層防災設施建設。近日經濟部能源署「小型防災微電網建置場域」評選結果出爐，花蓮縣提案之「和平村活動中心」及「樹湖活動中心」（見圖）兩處，雙雙脫穎而出，分別獲900萬元及800萬元的補助經費，將有效提升地方公共設施於災害期間之供電穩定性，強化社區防災應變能力。

本次獲選的兩處場域，未來將透過災害微電網系統的建置，整合再生能源與儲能設備。在自然災害導致地區大範圍停電時，這兩處活動中心仍能維持自主供電，確保照明、通訊及維生設備正常運作，成為部落鄉親最堅實的避難堡壘。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「防災微電網建置」是針對災害發生時容易形成電力孤島的地區所規劃，於當地活動中心建置並可於無外部供電的情況下持續運作的電力系統，確保災時仍能維持基本用電需求。這不僅是基礎設施的強化，更是提升地方防災韌性、確保弱勢族群災時基本生活所需的重要關鍵。

觀光處長余明勳強調，面對日益嚴峻的氣候變遷，建置微電網是提升城鄉韌性的關鍵策略。縣府團隊未來將持續向中央爭取更多場域納入防災微電網體系，保障縣民在面臨天災挑戰時，能有更安全、更穩定的避難環境。