花縣榮服處攜手佛光山月光寺贈臘八粥 關懷長者

農曆十二月初八臘八節，佛光山月光寺特別與花蓮縣榮民服務處攜手合作，由花一分會許素玲會長、徐寶靜副督導長、廖美蓉督導等人員代表捐贈臘八粥，在花蓮縣榮民服務處禮堂由蕭振嘉處長代表受贈（見圖），並回贈感謝狀表達謝意。

捐贈儀式結束後，徐寶靜副督導長、吉安鄉鄉民代表姜景文代表及蕭振嘉處長，一同親訪居住吉安鄉楊伯柏等百歲高齡榮民長輩，分享平安臘八粥，蕭振嘉處長親送營養品，現場氣氛溫馨，眾人一同陪伴長輩們聊天，叮嚀長輩們最近天氣較寒冷要記得多加衣物保暖。長輩們看到訪客的到來與關懷，臉上始終洋溢著笑顏，開心的與大家合照留下美好回憶。

佛光山月光寺花一分會許素玲會長表示，佛光山以宗教關懷為出發，長期關心社會弱勢民眾，謝謝各界攜手合作，在臘八節的這天，特別準備熱騰騰的臘八粥，與花蓮的榮民眷結緣，祈福大家在新的一年平安喜樂，馬年吉祥如意。

花蓮縣榮民服務處蕭振嘉處長表示，感謝佛光山月光寺在歲末之際分享臘八粥予榮民眷，該處會持續與民間力量攜手合作，將各界的善心與溫情傳遞至轄內各角落。