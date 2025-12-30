花縣爭取逾8億重建災後水利

萬榮排水現況，縣府透過增加通水斷面、護岸新建或修復等方式，強化河道穩定與排洪能力，提升區域防洪安全。(花蓮縣政府提供)

記者林中行∕花蓮報導

因應馬太鞍溪堰塞湖災後重建，花蓮縣政府向中央爭取「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，並成功爭取八億七千八百三十一萬元，推動中下游六條排水系統復原與強化，以降低汛期風險、守護民眾生命財產安全。

花蓮縣政府表示，此次災後水利重建分工由中央負責外水排水體系，即中央管河川馬太鞍溪整治；地方則由縣府及鄉鎮公所負責內水排水治理，即堤防內縣管區域排水、雨水下水道及一般排水等設施，透過上游至下游、外內水系統整合改善，有助於花蓮縣中區馬太鞍溪至花蓮溪流域整體排水效能復原。

縣府指出，此次成功爭取災後重建特別預算八億七千八百三十一萬元專款用於水利重建，包括瑪達娜溪、麗太溪排水、羅莫溪排水、利哈岸溪、長橋排水及萬榮排水等六條縣管區域排水與一般排水，將透過增加通水斷面、護岸新建或修復等方式，強化河道穩定與排洪能力，提升區域防洪安全。

縣府強調，相關經費中央已於十二月上旬核定，目前各項工程縣府正辦理招標前置作業，預計於一一五年一月陸續上網公告招標，務求在最短時間內完成關鍵排水設施改善，降低中區災害風險，確保地方民生安全。