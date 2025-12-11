花縣總預算未編重建經費 光復災民赴議會陳情

13台遊覽車載著400多位光復鄉親，抵達花蓮縣議會門口，大家拉起布條，抗議縣府明（2026）年度總預算竟然未編列重建經費，由議長收下陳情書。

光復鄉民表示，「光復需要重建，災民需要被重視 。」

花蓮縣議長張峻指出，「大家現在投訴無門，只好走上街頭，我們花蓮縣議會一定會和大家站在一起。」

部分議員也澄清，預算案卡關的問題點，就是要求縣府應在總預算案裡，增編光復鄉重建經費，但程序會都已結束，至今沒有得到縣府回應。

無黨籍花蓮縣議員楊華美表示，「我們花蓮縣議會3次發函給花蓮縣政府，要求他修正他的馬太鞍溪，要把它放進去這個預算，但是到現在仍然不放進去。」

議場裡，國民黨籍議員李正文則是提出緊急動議，要求把預算送進大會審議，但議長認為程序會時為何不提出，程序會已結束再送大會，根本違反議事規則。

國民黨花蓮縣議員李正文表示，「你如果預算沒有送進來，真的我們不知道要怎麼幫我們的鄉親。」

張峻則問，「李正文議員，那程序會是假的嗎？」

藍、綠、無黨籍議員吵成一團，光復鄉民則是在2樓觀看，最後議長決議休息，鄉民大家徒步前往縣府抗議，由副縣長接受陳情書。

花蓮縣副縣長顏新章指出，「全力為我們鄉親爭取最大的補助福利，要編列預算，依規定辦理、絕對辦理。」

但何時再送預算進議會大會審議，以及如何編列相關重建經費，副縣長並無說明，讓抗議鄉親備感疑慮。

光復鄉代表會主席廖翊鈞表示，「如果縣政府還是置之不理，不編列我們預算、不幫助我們光復鄉，我們一定集結，來第2次的陳情。」

縣府下午則是透過新聞稿澄清，馬太鞍溪堰塞湖災害發生時間，剛好與明年總預算送進議會審議的日期重疊，才因此未能及時增編，絕對沒有拒絕編列災區預算。

