花縣總預算401億未納光復重建！張峻怒：我乾脆不幹了

花蓮縣府明年度的總預算規模達到新台幣401億元，但因為十月份送到議會時，並未將光復鄉重建經費納入，被議會要求重新編列，沒想到10日花蓮縣議會召開臨時會程序委員會時，重建經費仍未編列，讓議長張峻氣得怒批，身為光復子弟若不能捍衛災民權益，乾脆不用幹了。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復地區。

花蓮縣府明年度的總預算高達401億元，但花蓮縣府在10月14日將預算送到議會時，就被民進黨議員質疑，沒有將光復鄉重建經費納入預算，因此退回，要求重編。事後花蓮縣府依舊沒有重新補件，花蓮縣議會還兩度發函要求補件，而11日議會召開臨時會程序委員會時，光復重建經費依舊未被納入，讓議長張峻氣得大罵，自己乾脆不用幹了。

花蓮縣議會議長張峻（中）大罵，自己乾脆不用幹了。

花蓮縣議會議長張峻：「講難聽一點，今天如果我張峻光復鄉的子弟，我沒有辦法在這裡繼續監督，繼續捍衛我們光復鄉這次受災的權益，那我乾脆不用幹了，我也不用當了，我以後也不會再選了，所以我這一次會很堅持，為了我們光復鄉的災民，拜託大家可以諒解。」

面對張峻重砲批評，儘管國民黨花蓮縣議員邱光明、林正福等人強調，光復重建經費可以利用追加預算方式進行，但綠營議員依舊無法接受。花蓮縣府則澄清，目前編列在各鄉鎮補助款中，已經有5億元是優先用在災區，加上中央的300億馬太鞍溪災後重建經費都可支應災區重建，希望議會能盡快審查明年度總預算。

