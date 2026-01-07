花縣說明 擴大補助65歲以上健保自付保費

花蓮縣政府為持續強化對縣內六十五歲以上老人長者之照顧，並減輕全民健康保險自付保險費負擔，修正「花蓮縣政府補助辦理老人全民健康保險自付保險費作業規定」。

縣政府提醒，作業規定修正後仍需配合一一五年度預算審議作業進程辦理，目前尚待預算完成法定程序再行公告實施，提醒民眾若收到繳費單仍需按現行規定繳費。

花蓮縣社會處長陳加富說明，一一五年規畫擴大補助對象為年滿六十五歲以上且設籍花蓮縣滿一年之長者，以期使更多長輩受惠（見下圖）。在預算及公告等相關程序完備前，補助對象仍依現行作業規定，即維持為年滿八十五歲以上之長者。

陳處長進一步說明，待預算通過並公告正式實施後，將補助全民健康保險自付保險費，每人每月最高補助額度以不超過健保第六類地區人口應繳納之自付保險費。符合資格之補助對象，將由縣府彙整相關資料，送交中央健康保險署辦理保險費減免作業。