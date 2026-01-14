花縣議會重申預算審議權責

花蓮縣議會針對花蓮縣政府近日對外說明一一五年度總預算尚未完成審議，致部分經費無法動支，並進一步指涉多項建設與福利政策受影響一事，縣議會基於依法監督與釐清制度事實，特此嚴正澄清：

一、有關馬太鞍堰塞湖災害經費，縣府避而不談，卻反指議會延宕，實屬本末倒置│議會多次要求縣府具體說明，一一五年度災害準備金中或其他建設經費，究竟將匡列多少經費用於光復馬太鞍堰塞湖災後搜救、復原與重建，並請縣府提出明確數額與財源配置，惟縣府始終未向議會報告、亦未提出具體承諾。在此情況下，縣府一方面拒絕說明，一方面卻對外指稱因預算未審影響救災經費，顯屬刻意轉移焦點、誤導社會大眾。

二、長者福利並未中斷，縣府刻意渲染，未揭露政策全貌│依《地方制度法》及《預算法》精神，涉及新增或擴大給付之福利政策，屬新增財政支出及人民權利義務事項，應先完成預算審議程序。針對縣府所稱擴大六十五歲以上長者健保費補助及愛心計程車點數一事，原有八十五歲以上長者健保費全額補助及原有愛心計程車點數，均屬原訂計畫，並未因預算審議而停止。至於新增或擴大部分，縣府從未主動向議會說明政策執行原因，議員必須透過媒體才得知縣府施行新政，有違預算法及地方制度法分工原則且極度不尊重議會審查程序。

三、多項新增支出未經協調，卻選擇性對民眾傳遞片面資訊│縣府所列舉之多項新增政策與新興計畫，事前均未與議會進行實質溝通協調。類似情形歷年屢見，議會亦多次提醒，部分既有補助及必要支出本可依法持續執行，惟縣府卻選擇僅向民眾片面宣稱「因預算未審無法推動」，刻意營造福利受阻的錯誤印象，未讓民眾了解實際全貌。

四、一次性活動經費大幅增列，顯示預算配置仍有檢討空間│議會審視115年度預算編列內容，縣府對節慶活動、補助宗教團體、社團等活動，均有大幅增加。明顯與縣府對外宣稱民生福利與基礎建設因預算未審而受影響之說法，顯有偏差，縣府應主動向民眾說明，本年度統籌分配稅款增加近48億元，其中預算分配於民眾福利者為多少，用於一次性消耗性活動或社團補助者又為多少，卻未能確實編列用於光復堰塞湖洪災相關經費，實有未妥。

五、基礎建設成效不彰，非預算未審之責，縣府不應卸責│多年來，議員所提各鄉鎮市基礎建設工程執行率偏低，議會屢次提出改善建議。相關問題主要涉及行政規劃、執行與資源分配機制，並非單純源於預算尚未完成審議。尤其各鄉鎮市公所最基本之財源分配，縣府長期分配不公，部分鄉鎮市可獲數千萬元，非屬意之鄉鎮市卻僅分得數十萬元，差距懸殊，縣府應將歷年補助給鄉鎮市之增裕財源公布給民眾知曉。

七、預算監督係法定職責，非阻擋施政│花蓮縣議會重申，照顧長者、婦幼及弱勢族群，向來是議會與縣府共同努力的方向。雖然總預算尚未完成審議，包括學生營養午餐、老人健保、愛心計程車等重要福利政策均不受影響。仍請縣府依照議會決議，儘速修正災害重建及攸關民眾福利之相關預算並送交審議，俾利各項縣政得以儘速推動。