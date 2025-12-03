花縣長青大學結業 滿場掌聲

花蓮市婦女會辦理一一四年花蓮縣長青大學結業典禮暨花蓮市婦女服務記錄點聯合成果展，昨（三）日於花蓮市花崗山中正體育館舉行，展現長青長者及熟齡婦女今年來多采多姿的學習成果。

縣長徐榛蔚親自出席，向全體學員、授課教師及志工表達肯定與感謝，蒞臨關心的貴賓包括社會處長陳加富、立委傅山昆萁辦公室主任邱惠敏、花蓮市婦女會理事長游淑賢等，現場熱烈參與，充分展現樂齡學習的幸福模式。

徐榛蔚縣長表示，首先感謝花蓮縣婦女會人員的努力與支持，並介紹長青大學一年來豐富學習成果與老師們的辛勤付出。她強調持續學習的重要性，呼籲全場為學員與教師獻上熱烈掌聲。

徐縣長進一步指出，縣府將持續推動社福館整修與文化藝術設施提升，並宣導公共服務政策，以促進社會和諧。縣府強調，長期以來持續支持各民間團體推動社區終身學習與婦女培力計畫，跨越公私協力，共同營造更友善、多元的學習環境。縣府盼結合民間精神，帶動長青長者與婦女成為社會參與的重要力量，實踐「溫暖花蓮、幸福學習」的施政理念，打造全民共學、共樂美好城市。

社會處長陳加富表示，本次聯合成果展由花蓮市婦女會精心籌辦，透過「長青大學結業」結合「婦女服務記錄點」課程成果，將學員一年來的才藝學習與班級特色完整呈現。藉由動、靜態展示及舞台表演，不僅讓學員親身參與課程展演，更凝聚團隊默契與互助精神，也象徵花蓮樂齡學習的深耕成果。