花縣鳳林鎮第一公墓亡故榮民仙骨晉塔安厝 嚴德發主祭

日前鳳林鎮第一公墓有四十八座亡故榮民墓座因天災不幸損毀，在花蓮縣榮民服務處與花蓮縣政府、鳳林鎮公所齊力合作下順利完成四十八座亡故榮民墓座起掘及安厝花蓮縣軍人忠靈祠（見圖），十八日舉辦亡故榮民仙骨晉塔安厝典禮。

退輔會主任委員嚴德發非常重視本次亡故榮民仙骨晉塔事宜，特於十七日前往花蓮縣榮服處視導並與同仁進行典禮前最後整備，十八日一早即前往主持典禮，由花蓮縣政府、鳳林鎮公所、愛爾麗醫美集團擔任陪祭，傅崐萁委員服務處、陸軍花東防衛指揮部、空軍教準部、空軍第五戰術混合聯隊、花蓮縣後備指揮部、憲兵指揮部花蓮憲兵隊、退輔會與所屬機構等首長或代表，以及榮民眷、榮欣志工與祭，藉此傳達對亡故榮民英靈無限的崇敬與追思。

主委嚴德發上將軍率全體人員向亡故榮民英靈誠敬上香、獻花、獻果、獻爵，並由司儀恭讀祭文，場面莊嚴肅穆，最後由主祭者率領全體人員向四十八位鳳林鎮第一公墓亡故榮民前輩英靈，致以最崇高的敬意。愛爾麗醫美集團常如山總裁、劉貞華總經理表示，由於感懷早年單身亡故榮民為國家犧牲奉獻及對於國家社會的付出，且為善盡企業社會責任，故捐助亡故榮民損毀墓座起掘、火化、安厝之費用，讓亡故榮民接受國家社稷祭奠，世代奉祀緬懷，大愛無私的善行令人敬佩；花蓮縣政府與鳳林鎮公所透過行政協調大力推動損毀墓座起掘、火化、安厝，展現公務單位互助精神；花蓮憲兵隊則是遴派禮兵協助典禮進行，典禮更顯莊嚴隆重。

主委嚴德發表示，早期大陸來臺前輩們年少即投身軍旅，保家衛國犧牲奉獻，退役後又積極投身建設臺灣，為耕耘社會貢獻心力，奠定國家不朽之根基，他們的犧牲永不可磨滅；在面對高齡化社會的挑戰，退輔會除充實各榮院智慧醫療設施，強化醫療量能外，更以數位化、家庭化營造榮家成為更溫馨的頤養環境；針對獨居長者、雙老家庭，導入數位科技，運用遠距居家照顧系統及「安心御老系統平台」，建立服務照護安全網絡；另外為協助青壯退除役官兵順利銜接職場，透過擴大產學產訓合作等精進措施，落實學、業、醫、養及服務照顧工作，提升服務品質，實踐「榮民在哪裡、服務到哪裡」的精神，讓榮民榮眷感受政府對渠等犧牲奉獻的付出，展現「崇功報勳」的溫度。

嚴德發上將軍感謝各界代表及榮民眷共襄盛舉，大力支持退輔會輔導服務工作，典禮功德圓滿，告慰故榮民前輩在天英靈，永享安息。