唐勝一

上世紀的八十年代初，偏僻的點尕村寨，貧窮得女人們一年苦到頭連件新衣裳也做不了。越窮越迷信，劉貴家的大兒子臥病於床兩年多，已是奄奄一息，偏偏借錢為他娶妻辦婚禮，名曰沖喜。

請來的鼓樂隊，先天個個滿臉笑顏地演奏著歡快喜慶的迎親曲，第二天就緊皺著眉頭吹打起了揪心的哀樂。紅喜事變白喜事，劉家的老少都無精打采地坐在屋子裏哭不出聲、掉不下淚了。抽煙的父親手裏夾著點了火的煙支沒往嘴邊送，而是任其燃著手指也沒有動。母親坐著的地面一片濕漉漉的，不知是本就坐在水裏，還是氣得尿失禁。弟弟忽而哭，哭著哭著又哈哈大笑。18歲的新娘子躲在屋子裏羞於見人，一直不肯出來。

新娘子叫柳花花，真如一朵漂亮、美麗的鮮花。生於貧困家庭，父母為了那筆起眼的彩禮，連哄帶騙地將她嫁給面如骷髏的劉家病兒。父母抹著眼淚說，花兒，你命苦，我們害了你啊。

她不吭聲，甚至沒有抬頭看父母一眼，她一個心思琢磨著往後的寡婦日子如何過？

村寨的男人覬覦她的美貌和處女之身，都想方設法接近她，幻想分一杯羹。女人們則嫉妒恨哩，紛紛罵她咒她，小妖精你咋不去死啊？擾得全村男人都魂不守舍啦。

柳花花瞪門找上菊嫂子，從褲兜裏掏出一盒護膚霜，告訴說，菊嫂子，這是你家秋生昨天送的，我就退還給你吧。

菊嫂子伸出右手一把奪過，狠瞪花花一眼，旋即鼓著兩腮幫子，匆匆跑去找在地裏幹活的丈夫，像是要殺人似地吼，秋生，你個刀殺的，敢給花花送護膚霜，看我不抓爛你襠裏的兩個蛋蛋，免得你到處尋腥。

我沒有，誰說的？秋生大聲辯著。

呵，你這麼個態度，還不承認是吧？菊嫂子說著的同時，像貓抓耗子一樣地沖上去，伸手一把抓住丈夫的衣領。

秋生不甘就範，欲掰開她的手，結果二人就扭打起來。幸虧鄉親趕來拉架，才沒有造成嚴重的傷害。不然的話，兩口子還不結下深仇大恨啊。

菊嫂子是說柳花花壞話最多的女人，也不知花花是故意為之還是咋的？反正鬧出了這一出，致使菊嫂子家庭自此矛盾不斷，好好的一家像房屋動了根基一般，令人擔心哪。菊嫂子也就不好再拿花花的事兒嚼舌根了。

村寨的人都叫花花小寡婦，菊嫂子不說她了，還有伍嬸子、陸伯娘、巴奶奶等，對她說風涼話，戳脊樑背呢。但花花都用手段，挑起她們的家庭矛盾而沒空閑講花花的壞話了。

花花小寡婦，不簡單啊！村寨的男女老少對她刮目相看。

更為驚人的是，在一個雨夜的晚餐上，花花趁著雷停風住的間隙，她主動跟公婆講，爹，娘，我嫁進劉家，就是劉家的人，丈夫走了，我是不會離開劉家，我想等小叔子長大了，就跟他成親。

小叔子才14歲。想跟他結婚至少，花花至少也得等六七年吧？

公婆雙雙看著花花，問上一句，花兒，外頭雨聲大，你剛才最後說的什麼，我們沒聽清楚，能再說一遍不？

花花認真地說，我說等小叔子長大了，我就跟他成親。

公婆聽得驚愕不已，又問上一句，你不嫌棄小叔子傻啦吧唧嗎？

花花搖著頭，他長大了，就會好起來的。

公婆自此放鬆了對花花的管控，允許她單獨去鄉親家串門、去集市趕集燙髮買衣服……

不過沒多久，花花有一天突然不見了。全村寨的人找啊找，一天一夜也沒有找出個蛛絲馬跡。大家琢磨著，應該是跑了。可問題又來了，她是單獨跑了，還是被人帶著跑的？實在是猜不出。

不過，還是有人想到了一點，在外經商的劉能幹回來，不正是花花失蹤的那天去了城裏麼？鄉親們要他爹打電話，電話那端的劉能幹帶著哭腔說，爹，這事你也能冤枉我嗎？花花是克男人的命，我躲她還來不及，咋會與她有牽連啊？我一家四口現在都在家呢，我讓豔豔跟你老講……

花花的出走，成了個無頭案。

轉眼10年過去，柳花花陡然出現在鄉親面前。這不是花花麼？喲，像電視裏的範兒！

花花說實話，這10年，我在沿海開了家洗腳、按摩的養生館。

那不是發大財了麼？鄉親們瞪大眼睛等她回答

花花掏出個手機，用面巾紙邊擦邊回答鄉親，算不上發財，只是賺了些小錢而已。

菊嫂子趕忙擠過人牆，拽上花花的白嫩細手，央求道，花花，我去你店裏打工。

花花說，你能幹什麼？

菊嫂子怯怯地回答，給你清掃茅廁搞衛生呀。