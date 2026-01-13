花蓮七星潭亮點＋1！兩潭單車道優化完工 海景公廁採光超升級

七星潭航道下藍天廣場全新親子廁所開放使用，周邊環境改善，迎接春節旅遊潮。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣七星潭風景區是熱門的景點，縣府觀光處近日完成七星潭周邊及「兩潭自行車道」整體優化工程，從公廁空間到路面安全全面升級，為迎接春節旅遊旺季提前做好準備。

縣府觀光處指出，縣府爭取交通部觀光署補助推動「景點優化體驗加值計畫」，獲經費補助1656萬元，針對七星潭周邊景觀與自行車道進行全面改善，工程已於昨天完成驗收。

改善工程涵蓋全長35.5公里、串聯七星潭與鯉魚潭的「兩潭自行車步道」，除針對景觀橋至曙光橋段進行上邊坡排水系統改善、路面坑洞修復外，也同步完成草皮美化及港務段沿線設施修繕，提升騎乘與步行安全，打造更友善的遊憩動線。

廣告 廣告

花蓮縣七星潭風景區是熱門的景點，縣府觀光處近日完成七星潭周邊及「兩潭自行車道」整體優化工程。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

七星潭風景區，全區導覽牌示同步整治與景觀意象營造，提供遊精確動線指引。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府觀光處長余明勲表示，這次工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變。改善項目除全面更換老舊管線、解決通風與採光不足問題外，更因應親子型遊客的需求，新增4間親子友善廁所及3處尿布檯設施，讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的環境，公共設施成為景點的加分項目。

此外，全區導覽牌示同步整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的動線指引，全面提升七星潭及兩潭自行車道的整體質感與旅遊體驗。

縣長徐榛蔚表示，七星潭是花蓮指標性的國際級景點，這次整體改善計畫特別要求能在春節前驗收啟用，就是為了讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務。讓每位來訪的旅客都能感受到「友善花蓮」的服務溫度。

縣府表示，已獲中央核定「113-116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」，其中也將新建「七星潭旅遊服務中心」，將七星潭打造為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，帶動地方整體經濟效益。

更多中時新聞網報導

中職》幸好棄投從打 林安可重炮赴日

趙學煌癱瘓多年病逝 享壽69歲

張震接任金馬主席自比吉祥物