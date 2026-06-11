花蓮七腳川溪全面開挖疏濬 環團憂衝擊生態

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怪手在七腳川溪裡沿著河道往上游開挖，已被清疏過的地方河道內不再淤積，就連兩旁的雜草也被清得精光，但這樣的工法對環境、生態是否有所影響，居民看法兩極。

附近居民說道，「很久沒有挖了 ，現在挖這樣很乾淨啊。」、「是比較不利於某些生物的棲息環境啦，短期間裡面沒有植被了嘛，動物就比較沒有辦法來做棲息。」

縣府表示，七腳川溪因多年未疏濬，河道內的泥沙淤積情況日益嚴重，擔心馬太鞍溪溢堤事件重演，所以必須趕在汛期前完成疏濬，生態的部分，日後會漸漸恢復。

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花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，「七腳川溪幾乎已經是一個人工的河道狀況，那當然久而久之還是會有一些生態的系統產生，那所以這部分我們這次的工作，最主要的還是做河川的治理，希望將淤積部分清除。」

但環團則是認為，疏濬本身並沒有問題，但這種全面式開挖的工法其實很受爭議，工法上應該對現場生物更友善。

環保聯盟花蓮分會長鍾寶珠指出，「如果從專業的角度來講，你應該先做一邊，做完了再做另外一邊，這個叫半半施工。然後再來就是，你在挖清理河溝的時候，也應該要保留一定的水，這個叫生態基流量照，讓魚蝦有存活的空間。」

而實際觀察現場，的確有許多動物因為無遮蔽受到影響，例如侯鳥躲在排水箱涵內，魚隻受困斷水區等，環團強調七腳川溪泥沙淤積問題，其實來自上游斷水，建議縣府正視問題核心。