花蓮三民區肥料臭味引民怨 陳淑雯籲農友落實合理化施肥原則

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對近日有民眾反映農地施肥作業時出現異味情形，花蓮縣政府高度重視，對此，花蓮縣府今（26）日表示，花蓮縣玉里鎮三民地區正值一期西瓜施肥期間，農業生產作業頻繁，施肥管理亦與周邊環境及居民生活品質密切相關。在兼顧農業生產需求的同時，亦積極關注對環境與居住安寧的影響，縣長徐榛蔚責請農業處主動了解實際狀況，加強溝通與輔導。

花蓮縣府表示，花蓮農業處已於12月24日前往現場進行實地會勘，並會同花蓮縣議會農業小組及玉里鎮公所，共同掌握施肥作業實際情形與周邊環境狀況。

花蓮農業處表示，經現場會勘確認，田區使用中之肥料為農業部農糧署所推薦之國產有機質肥料，屬合法登記且符合相關法規規範之農業資材；目前田區部分肥料已完成施用並翻耕覆土，另有部分尚置於田區，待後續作業施用。

「呼籲農友於一期作西瓜定植，約每年1至2月期間前7至14天施用基肥時，應落實合理化施肥原則，並於施用後立即翻耕覆土，以有效降低異味逸散情形。」花蓮農業處長陳淑雯說明，國產有機質肥料為經妥善處理之農業資材，品質穩定且安全性高，惟施用後若未即時進行翻耕覆土，仍可能於短時間內產生氣味，尤其在高溫或通風不良條件下較為明顯。為兼顧作物生產需求與周邊居民生活品質。

陳淑雯進一步表示，縣府持續鼓勵農友使用農糧署推薦之國產有機質肥料，其來源可追溯，有助於改善土壤肥力、提升作物品質，亦為友善農業的重要基礎。為減輕農友經營負擔，除農糧署補助每公斤2元外，縣府另加碼補助每公斤1元，每公頃最高補助6公噸、6千元，協助農友穩定生產。

同時也提醒農友，應避免使用未經妥善處理之生雞糞等資材，以免因腐熟不完全產生異味，影響環境衛生及居民生活品質，並可能涉及違反《廢棄物清理法》等相關法規。

花蓮農業處強調，未來將持續透過宣導與輔導機制，協助農友建立正確施肥觀念，落實合理化施肥作業，共同維護農業永續發展與農村整體環境品質。

