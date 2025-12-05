【花蓮下一步3-1】張美慧談總預算倡議普發現金 指外傳參選吉安鄉長一事子虛無有 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

115年花蓮縣政府總預算備受外界關注，花蓮民進黨議員張美慧接受《匯流新聞網》記者專訪表示，花蓮近年天災不斷，經濟呈現雪崩式下滑，所以花蓮縣議會民進黨團倡議應將新增部分財源編列明年「普發現金」，振興花蓮經濟，她也建議應增編弱勢族群及婦幼團體補助。此外，張美慧也邀請花蓮縣長徐榛蔚騎著電輔車繞繞花蓮市區，了解花蓮地方經濟現況，為了復甦花蓮，喚醒經濟，她願意將車借給徐。再者，針對外傳將參選吉安鄉長一事，張美慧受訪時不禁一笑，她直說沒聽過這樣的說法，也不可能會去選吉安鄉長，實為子虛烏有。

針對花蓮縣總預算編列，張美慧指出，花蓮縣物資券應增加，若預算有增加，為何不選擇提高弱勢族群的物資券？花蓮縣政府也應增加帶狀皰疹、長者健康、育兒津貼、生育補助等。她還提及花蓮縣境內大多都是舊型監視器，且監視器目前應有的車牌辨識系統率，全國是68%，花蓮縣比率相較是低的，但她認為可以逐年編列，該編的不編，大幅增加的卻僅是特定的社團。

「沒有將縣民的需求擺在第一。」張美慧直言，花蓮天災地變災難連連，花蓮縣民很不好過，很需要普發現金，而且花蓮縣府又有條件發，但徐榛蔚因認為是綠營「詭計」不願意，但照徐的政治算計邏輯，難道要發現金的新竹代理市長邱臣遠、嘉義市長黃敏惠都是在配合民進黨嗎？針對普發現金，她給徐榛蔚3個選項，要發、不發、研議辦理，但很遺憾，這3個選項，徐縣長都不選，也不回答；綜觀花蓮經驗，縣庫公帑既然有財源預算，花蓮目前又面臨經濟崩跌，所以她倡議應該要「還錢於民」。

張美慧直言，對於花蓮縣府日前宣布長者65歲以上免繳健保費，且議會尚未審查就已經廣為宣傳，議會仍然要進行討論，程序尚未完備為何可以宣布？目前結果仍要等到議會審議後再決定。此外，針對花蓮餐具清洗中心目前已開始營運，只是目前花蓮經濟蕭條，到底可以營運多久，也是個問號。張美慧也說，她將邀請徐榛蔚騎電輔車逛逛花蓮，才知道花蓮市目前狀況有多蕭條，來騎單車看看花蓮的環境。

針對外傳2026將選吉安縣長一事，張美慧強調，她沒有聽說，也不可能去參選吉安鄉長。她並笑說，搞不好是其他人要來選，希望外界其實不用臆測，而花蓮縣權力最大的就是縣長這一職位。

此外，對於未來花蓮政壇發展的可能性，張美慧說，在地跨黨派、集結聯盟方式一直以來都存在，從大罷免開始，反對立委傅崐萁的勢力到現在越來越堅定，且未來2026年徐榛蔚卸任後，就是最好的轉折點，也是傅氏王朝結束的重要關鍵。她說，一定要思考如何讓花蓮更好，讓花蓮有改變不再停滯，不再讓少數人把持，若是可以改變這樣的施政模式，民進黨中央如何安排，她都支持、她都接受，且明年就是一個很棒的關鍵點。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝

