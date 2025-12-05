【花蓮下一步3-2】胡仁順指花蓮觀光行銷遇瓶頸 籲縣府單位應橫向聯繫溝通整合 17

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

2026年大選將至，花蓮同樣備受關注，民進黨議員胡仁順接受《匯流新聞網》記者專訪表示，他首先舉近日花蓮縣政府編列總預算一事，並指出多項預算針對特定族群，他可以果斷地說這就是花蓮執政者長久以來的綁樁心態，在現階段需要復甦花蓮時刻，他建議應該要增列有實質性增長的項目；此外，胡仁順也提及花蓮議會民進黨團一直在倡議普發現金，他支持同黨議員張美慧的看法。

針對花蓮縣總預算部分預算編列大幅暴增，胡仁順指出，即便他是第一屆議員，但仍針對很多花蓮預算進行系統性琢磨，尤其在縣政府某幾項項目增加1倍以上甚至0.5倍，甚至大幅暴增情況，其中不乏包含公廟系統、地方補助等相關補助費用。這些費用編列，事實上，他可以果斷地說這就是綁樁心態，花蓮縣過去在很多預算使用都令人嘖嘖稱奇，且不問蒼生問鬼神。

胡仁順直言，因立法院修編財劃法，大幅修正各縣市分得預算，在115年花蓮縣總預算增加76億，所以在編列上跟114年相較之下大幅成長，但在總預算增加下，應優先處理，例如例行性負債，隔壁台東都已結清。他說，花蓮財政狀況不輸台東，但預算使用不但沒有花在刀口上，且花蓮的觀光經濟不斷崩跌，目前花蓮暴增幾項補助，都無法讓花蓮實質成長，呼籲縣府要推有感政策，以面對困境。

針對花蓮縣觀光狀態，胡仁順點出花蓮行銷瓶頸，花蓮從原本的觀光大縣，到「關光大縣」，這是多面向的元素集結，並非是單一面向，花蓮縣政府並沒有仔細與學界、在地業者研討究竟花蓮的觀光亮點為何？再者，花蓮瑞穗推展溫泉季近10年，目前卻未能展現其特色，他建議是否可以推行秀姑巒溪泛舟，以舊有的觀光景點去推行、發展亮點，讓觀光有其永續性，讓人一來再來。

胡仁順表示，即便太魯閣仍然存在，花蓮縣也未能在這幾年中發展關鍵特色，反倒是不停地在曇花一現的行銷活動上挹注大筆經費，觀光並不是僅只有觀光處推展，應該要跨局處的橫向聯繫。他認為，花蓮縣府的觀光推展呈現失衡狀態，建議需要橫向聯繫溝通整合，才能呈現出最好狀態。

花蓮財劃法未來將增76億，胡仁順也說，花蓮縣府一直有人力不足的問題，這次預算暴增，但現階段花蓮建設、水利等專業技術人才顯然不足，財劃法第一年增加預算相對的也會增加事權。他說，民進黨團也倡議是否用這些財源來還債，甚至是「還稅於民」。

胡仁順說，超徵的稅額不如在花蓮現階段百業蕭條狀態下，振興花蓮產業，不能只獨厚某些特定族群，地方政府應該要普發現金。他說，雖然縣長徐榛蔚不願意發放，但其他縣市已正著手準備，花蓮為何不發？

