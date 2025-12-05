【花蓮下一步3-3】2026集結多數力量才有契機 胡仁順：民進黨中央需認清地方氛圍 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

2026花蓮縣長選舉備受矚目，據聞民進黨有意與無黨籍花蓮議長張峻合作，民進黨縣議員胡仁順接受《匯流新聞網》記者專訪時提及，國民黨立委傅崐萁與縣長徐榛蔚在花蓮深耕許久，都是可敬的對手，藍營在這十幾年間在花蓮凝聚力頗深，藍氣勢大於綠並非短時間養成，但相信民進黨中央會有考量，黨中央也不會放過優秀人選，且黨中央需要考量全國大盤，地方也不斷在培養優秀的人選。

胡仁順認為，就事實方向，經過大罷免之後，地方也開始有共識且更堅定。他認為首要就是讓花蓮回到正軌，那如何回到正軌，要推倒這面高牆，勢必需要合縱連橫，集結多數力量合作才有可能，才有契機。

胡仁順也希望民進黨中央看清這個事實，他相信黨中央一定有智慧，並全力以赴，因為必須要認清地方實際的政治氛圍，才能更清晰地走下一步。

「要成長沒有捷徑，沒有一飛衝天的想法。」對於花蓮地方派系之爭，胡仁順說，民進黨其實著重地方服務，把別人的事情當成自己的事來處理，這是民進黨地方型議員特色，國民黨議員多數不及，地方服務仍要落實、要扎實。

再者，胡仁順也分析，地方生態人口流動較為緩慢，沒有中高端大型企業，地方年輕人少，長輩居多，但不能因為地方藍大於綠就放棄。他表示，花蓮仍然有許多對政治工作有興趣的年輕人，只有持續耕耘，未來在花蓮才能更扎實的邁進。

「若是不合理的預算打算通過，民意殿堂上舉手輸人家，在現有機制下就是要學著面對這個現實。」胡仁順強調，對於議員職責，他並沒有比其他人突出，僅只是將議員監督職責做好，做好該盡的監督責任，把看到的、知道的事情講出來而已，且在議會每個議員職責都應是一樣，應該要盡到為民喉舌的義務。他指出，即便對花蓮縣總預算有爭議，但要砍掉不合理的預算也是應以多數決來決定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝

