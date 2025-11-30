花蓮不被打倒！「溫泉季開跑」回暖全台 縣府喊話：歡迎鏟子超人泡湯

記者鄭玉如／台北報導

2025花蓮太平洋溫泉季開幕，以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為亮相。花蓮縣政府觀光處長余明勲更廣邀全國旅客來泡湯，用旅遊支持災後重生的花蓮。（圖／記者鄭玉如攝影）

花蓮近年多災多難，去（2024）年4月3日發生芮氏規模7.1大地震，重創花東觀光業，花蓮人努力復甦，稍有起色卻又遇上風災，造成馬太鞍堰塞湖溢流。為振興賴以為生的觀光產業，花蓮縣政府舉辦「2025花蓮太平洋溫泉季」，以瑞穗的「英雄泉」與安通的「美人湯」為亮點。活動更融入「小石花」設計，象徵花蓮人的堅毅韌性，如同石頭般，即便破裂，仍能綻放生命之花。

「花蓮太平洋溫泉季」在瑞穗天合國際觀光酒店廣場盛大開幕，花蓮縣政府觀光處長余明勲致詞表示，花蓮的瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」，不僅是花東縱谷的最明亮的珍珠，更象徵花蓮具備勇氣與溫柔、力量與療癒，張開雙手歡迎旅人與鄉親來泡湯，找回自我與能量。他更廣邀全國鏟子超人們，回到花蓮多住幾晚，縣府也將提供「限量溫泉券」讓超人們能在瑞穗、安通溫泉區泡湯，希望大家用旅遊繼續支持花蓮，花蓮也將用溫泉的暖，回敬全國民眾的暖。

瑞穗溫泉觀光產業協會理事長林芊苗則表示，瑞穗、安通兩個湯泉各具特色，花蓮經過眾多災難，碰到很多不容易的過程。而溫泉本身是液態礦，神或許藉由大環境，讓他們受到很多災難，「但相信花蓮人有非常堅毅的韌性，就像是石頭，它破裂了仍能開出小石花，花也代表嘩啦嘩啦的水，還有生命、無限的動能與動力，藉由水也能療癒許多人」。

受到颱風樺加沙暴雨影響，造成馬太鞍堰塞湖溢流，受災居民無家可歸，花蓮旅宿業者立即提供住宿與物資，如今更盼全國民眾持續支持災後的花蓮旅宿業。（圖／記者鄭玉如攝影）

先前受到颱風樺加沙外圍環流暴雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，不少居民無家可歸，花蓮旅宿業者馬上跳出來幫忙。花蓮縣議會林玉芬議員提到，光復水災發生後，當地旅宿業者第一時間提供住宿及物資給受到影響的民眾，讓大家能夠度過立即面臨到的難關，災害過後花蓮的旅宿業，更需要全國民眾的支持。

2025花蓮太平洋溫泉季結合「食、住、遊、購、行」五感體驗，讓遊客不只享受溫泉，還能品嚐在地料理、手作晶泉浴鹽及限定風味飲品。（圖／記者鄭玉如攝影）

花蓮太平洋溫泉季活動從11月22日至12月21日，每周六都有湯畔音樂會，邀請歌手獻聲演出，活動現場還有特色市集，販售在地美食、手工藝品等。另外，「花湯尋跡集章活動」也同步啟動，旅客於瑞穗與安通指定店家完成任務，即可兌換限量「雙泉湯珠手環」，讓旅程化作可收藏的記憶。活動詳情請至「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網，或透過「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服查詢。

