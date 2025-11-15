花蓮中配村長慘了！內政部強硬表態「必須解職」 陸委會發聲力挺
即時中心／黃于庭報導
我國與中國互不隸屬為客觀事實，且法規明文規定，國人不得同時於中國設籍、領有護照。花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解除公職，不過其不服向花蓮縣府提起訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分，並要求鄉公所另為適法處分。對此，內政部反擊「並無地方另行解釋之空間」，將再行文鄉公所；而陸委會也隨後發聲，表示支持內政部立場。
針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。
內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。
對此，陸委會則回應，行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，「充分尊重並支持內政部的立場」。
另陸委會強調，協助並關懷中國配偶融入台灣社會，是該會的重要工作，政府期盼包含所有在台的中配都能安居樂業，與我們共同守護這塊民主樂土。
原文出處：快新聞／花蓮中配村長慘了！內政部強硬表態「必須解職」 陸委會發聲力挺
中國遭國際刑警組織打臉！律師：對沈伯洋通緝無效
接棒鄭麗君促成！艋舺盃桌球睽違十年回歸 吳沛憶：續挺全民運動
吳思瑤開戰《聯合報》！專欄竟稱沈伯洋「享受中共拉抬」 她回擊了
